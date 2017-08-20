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Андрею Кончаловскому исполняется 80 лет

20 августа
2017 год

Новости кино >>
20 августа 2017
Сегодня, 20 августа, своё 80-летие отмечает известный советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр, театральный деятель, народный артист и заслуженный деятель искусств РСФСР Андрей Кончаловский.

Андрею Кончаловскому исполняется 80 лет

Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский родился в Москве 20 августа 1937 года в семье детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Натальи Кончаловской. Старший брат Никиты Михалкова. Окончил Центральную музыкальную школу и Музыкальное училище при Московской консерватории. Учился в Московской государственной консерватории по классу фортепиано. Кинематографическое образование получил в 1964 году, окончив режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма).

В кино дебютировал в 1961 году, воплотив образ Майкла Хаггера в фантастическом шпионском фильме Григория Рошаля «Суд сумасшедших» и поставив дипломную работу «Мальчик и голубь». Позднее Кончаловский сыграл в картинах «Иваново детство» Андрея Тарковского и «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева, после чего навсегда занял место по другую сторону камеры. Полнометражный режиссёрский дебют мастера состоялся в 1965-м, когда он экранизировал повесть Чингиза Айтматова «Первый учитель».

Андрею Кончаловскому исполняется 80 лет

За полвека режиссёр создал 30 фильмов. Среди них «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Романс о влюблённых», «Сибириада», «Ближний круг», «Курочка Ряба», «Дом дураков», «Глянец», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». В 1980-е жил на западе, где снял несколько картин в США: «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец», «Застенчивые люди», «Дуэт для солистки», «Гомер и Эдди» и «Танго и Кэш». Позднее опыт сотрудничества с зарубежными кинематографистами пригодился ему при создании мини-сериала «Одиссей», исторической ленты «Лев зимой» и новогоднего фантасмагорического фильма «Щелкунчик и Крысиный король 3D».

Кончаловский не только снимает кино, но и ставит спектакли, продюсирует фильмы других режиссёров, пишет книги и активно сотрудничает с Интернет-сообществом посредством своей официальной страницы в социальной сети Facebook. Обладатель множества наград, среди которых «Серебряная раковина» («Дядя Ваня») и Гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне («Гомер и Эдди»), Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах («Романс о влюблённых»), Гран-при Каннского кинофестиваля («Сибириада»), Гран-при жюри («Дом дураков») и «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля («Рай»), «Эмми» («Одиссея») и многие другие.

Андрею Кончаловскому исполняется 80 лет

Одной из программ чествования мэтра станет ретроспектива его работ в рамках 15-го международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который пройдёт во Владивостоке с 9 по 15 сентября.
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Белые ночи почтальона Алексея ТряпицынаБлижний кругВозлюбленные МарииГлянецГомер и ЭддиДворянское гнездоДом дураковДуэт для солисткиДядя ВаняЗастенчивые людиИваново детствоИстория Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замужКурочка РябаЛев зимойМальчик и голубьМне двадцать летОдиссейПервый учительПоезд-беглецРайРоманс о влюбленныхСибириадаСуд сумасшедшихТанго и КэшЩелкунчик и Крысиный король 3D

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