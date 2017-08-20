Андрею Кончаловскому исполняется 80 лет

Сегодня, 20 августа
, своё 80
-летие отмечает известный советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр, театральный деятель, народный артист и заслуженный деятель искусств РСФСР Андрей Кончаловский
.
Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский
родился в Москве 20 августа 1937
года в семье детского писателя Сергея Михалкова
и поэтессы, переводчицы Натальи Кончаловской
. Старший брат Никиты Михалкова
. Окончил Центральную музыкальную школу и Музыкальное училище при Московской консерватории. Учился в Московской государственной консерватории по классу фортепиано. Кинематографическое образование получил в 1964 году, окончив режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма
).
В кино дебютировал в 1961 году, воплотив образ Майкла Хаггера в фантастическом шпионском фильме Григория Рошаля «Суд сумасшедших»
и поставив дипломную работу «Мальчик и голубь»
. Позднее Кончаловский сыграл в картинах «Иваново детство» Андрея Тарковского
и «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева
, после чего навсегда занял место по другую сторону камеры. Полнометражный режиссёрский дебют мастера состоялся в 1965-м, когда он экранизировал повесть Чингиза Айтматова «Первый учитель»
.
За полвека режиссёр создал 30
фильмов. Среди них «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
, «Дворянское гнездо»
, «Дядя Ваня»
, «Романс о влюблённых»
, «Сибириада»
, «Ближний круг»
, «Курочка Ряба»
, «Дом дураков»
, «Глянец»
, «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
и «Рай»
. В 1980-е жил на западе, где снял несколько картин в США: «Возлюбленные Марии»
, «Поезд-беглец»
, «Застенчивые люди»
, «Дуэт для солистки»
, «Гомер и Эдди»
и «Танго и Кэш»
. Позднее опыт сотрудничества с зарубежными кинематографистами пригодился ему при создании мини-сериала «Одиссей»
, исторической ленты «Лев зимой»
и новогоднего фантасмагорического фильма «Щелкунчик и Крысиный король 3D»
.
Кончаловский не только снимает кино, но и ставит спектакли, продюсирует фильмы других режиссёров, пишет книги и активно сотрудничает с Интернет-сообществом посредством своей официальной страницы в социальной сети Facebook. Обладатель множества наград, среди которых «Серебряная раковина» («Дядя Ваня») и Гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне («Гомер и Эдди»), Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах («Романс о влюблённых»), Гран-при Каннского кинофестиваля («Сибириада»), Гран-при жюри («Дом дураков») и «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля («Рай»), «Эмми» («Одиссея») и многие другие.
Одной из программ чествования мэтра станет ретроспектива его работ в рамках 15-го международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого»
, который пройдёт во Владивостоке с 9 по 15 сентября
.
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