Бобу Фетта и Джаббу Хатта удостоят собственных фильмов

На днях мы вам сообщали, что Disney и Lucasfilm создадут спин-офф, посвящённый Оби-Ван Кеноби. Но позднее выяснилось, что студии не забыли и другие свои идеи по расширению вселенной «Звёздных войн»
.
Согласно информации Variety, отдельные фильмы появятся у Бобы Фетта и Джаббы Хатта. На данный момент оба проекта находятся на ранней стадии разработки, что никоим образом не помешает им выйти раньше «сольника» Кеноби следом за «Ханом Соло»
, чей релиз запланирован на май 2018-го.
Напомним, режиссёром картины о Кеноби может стать Стивен Долдри
. Он же, вполне вероятно, напишет сценарий к будущему спин-оффу. Примет ли участие в съёмках Ивэн Макгрегор
, сыгравший джедая в трилогии приквелов, пока неизвестно.
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