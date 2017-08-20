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Бобу Фетта и Джаббу Хатта удостоят собственных фильмов

20 августа
2017 год

Новости кино >>
20 августа 2017
На днях мы вам сообщали, что Disney и Lucasfilm создадут спин-офф, посвящённый Оби-Ван Кеноби. Но позднее выяснилось, что студии не забыли и другие свои идеи по расширению вселенной «Звёздных войн».

Бобу Фетта и Джаббу Хатта удостоят собственных фильмов

Согласно информации Variety, отдельные фильмы появятся у Бобы Фетта и Джаббы Хатта. На данный момент оба проекта находятся на ранней стадии разработки, что никоим образом не помешает им выйти раньше «сольника» Кеноби следом за «Ханом Соло», чей релиз запланирован на май 2018-го.

Напомним, режиссёром картины о Кеноби может стать Стивен Долдри. Он же, вполне вероятно, напишет сценарий к будущему спин-оффу. Примет ли участие в съёмках Ивэн Макгрегор, сыгравший джедая в трилогии приквелов, пока неизвестно.
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персоны
Стивен ДолдриИвэн Макгрегор
фильмы
Звездные войны I: Скрытая угрозаЗвёздные войны, эпизод III: Месть ситховЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздные войны, эпизод V: Империя наносит ответный ударЗвёздные войны, эпизод VI: Возвращение Джедая

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