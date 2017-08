Энди Серкис принял участие в создании игры по «Планете обезьян»

Студия Imaginati, являющаяся игровым подразделением компании The Imaginarium, ответственной за «захват движения» в фильмах, анонсировала приключенческую игру, сообщает сайт IGN.Действие кинематографической адвентюры развернётся незадолго до событий блокбастера «Планета обезьян: Война» – третьей части возрождённой в 2011 году киносерии про Планету обезьян Игроков ждёт рассказ про группу обезьян, скрывающихся от войны в Скалистых горах, которая из-за зимы вынуждена спуститься в Долину, где обитают люди, что, разумеется, означает конфликт. Создатели обещают, что в игре не будет деления на хороших и плохих, пользователям выпадет шанс поиграть за обе стороны, а также принять немало тяжёлых решений.Исполнительным продюсером числится Энди Серкис , исполнитель роли Цезаря в обновлённой киносерии. Planet of the Apes: Last Frontier выйдет этой осенью на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.