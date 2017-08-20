Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Энди Серкис принял участие в создании игры по «Планете обезьян»

20 августа
2017 год

Новости кино >>
20 августа 2017
Студия Imaginati, являющаяся игровым подразделением компании The Imaginarium, ответственной за «захват движения» в фильмах, анонсировала приключенческую игру Planet of the Apes: Last Frontier, сообщает сайт IGN.



Действие кинематографической адвентюры развернётся незадолго до событий блокбастера «Планета обезьян: Война» – третьей части возрождённой в 2011 году киносерии про Планету обезьян.

Игроков ждёт рассказ про группу обезьян, скрывающихся от войны в Скалистых горах, которая из-за зимы вынуждена спуститься в Долину, где обитают люди, что, разумеется, означает конфликт. Создатели обещают, что в игре не будет деления на хороших и плохих, пользователям выпадет шанс поиграть за обе стороны, а также принять немало тяжёлых решений.

Исполнительным продюсером числится Энди Серкис, исполнитель роли Цезаря в обновлённой киносерии. Planet of the Apes: Last Frontier выйдет этой осенью на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Планета обезьян» охвачена войной
Энди Серкис зачитал твиты Дональда Трампа голосом Голлума
Поиск по меткам
игры
персоны
Энди Серкис
фильмы
Восстание планеты обезьянПланета обезьянПланета обезьян: ВойнаПланета обезьян: Революция

фотографии >>
Энди Серкис принял участие в создании игры по «Планете обезьян» фотографии
Энди Серкис принял участие в создании игры по «Планете обезьян» фотографии
Энди Серкис принял участие в создании игры по «Планете обезьян» фотографии
Энди Серкис принял участие в создании игры по «Планете обезьян» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Глаголева
16 августа умерла актриса Вера Глаголева.
Кира Головко
16 августа ушла из жизни актриса Кира Головко.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Елена Гольянова
Игорь Григорьев (IV)
Равиль Исьянов
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Борис Токарев
Максим Фомин
Константин Юдаев
Эми Адамс
Бен Барнс
Марко Бонини
Жозе Вилкер
Ремо Джироне
Джеймс Марстерс
Рэй Уайз
все родившиеся 20 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Тюльпанная лихорадка
мелодрама
Великобритания, 2017
Малыш на драйве
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2017
Мистер Штейн идет в онлайн
комедия, мелодрама
Германия, Франция, 2017
Оно приходит ночью
детектив, триллер
США, 2017
Реальная белка 2
комедия, приключения
Канада, США, Южная Корея, 2017
Бабушка лёгкого поведения
комедия
Россия, 2017
Графомафия
комедия
Россия, 2017
Клятва
психологический триллер
Исландия, 2016
Эмоджи фильм
комедия, приключения
США, 2017
Над глубиной: Хроника выживания
драма, триллер
Австралия, США, 2017
Призраки Исмаэля
драма
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью