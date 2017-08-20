«Огонь, иди со мной»: Рэю Уайзу исполнилось 70 лет

Сегодня, 20 августа
, отмечает своё 70
-летие американский актёр кино и телевидения Рэй Уайз
, которого многие зрители запомнили как Лиланда Палмера из культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс»
.
Рэймонд Герберт «Рэй» Уайз
родился 20 августа 1947
года в Акроне, штат Огайо. Его актёрская карьера началась после окончания Кентского государственного университета в начале 70-х, когда его пригласили сыграть юриста Джейми Роулинса в мыльную оперу «Любовь к жизни»
. В 1982-м актёр воплотил образ Алека Холланда в «Болотной твари» Уэса Крейвена
, основанной на ряде одноимённых комиксов. В 1990 году Дэвид Линч
предложил ему роль безутешного отца Лоры Палмер в «Твин Пиксе»
и его полнометражном приквеле «Огонь, иди со мной»
, и этот образ стал визитной карточкой актёра.
Уайза также можно увидеть в «Погоне» Адама Рифкина
, «Роботе-полицейском» Пола Верховена
, «Пудре»
и «Джиперс Криперсе 2» Виктора Сальвы
, исторической драме Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи»
и сериале «Жнец»
, где он сыграл самого Дьявола. Всего на его счету более 200
ролей.
Актёр оставил след и в игровой индустрии, изобразив президента Соединенных Штатов Майкла Дугана в компьютерной игре Command & Conquer: Red Alert 2
и в её аддоне Command & Conquer: Yuri's Revenge
.
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