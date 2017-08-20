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«Огонь, иди со мной»: Рэю Уайзу исполнилось 70 лет

20 августа
2017 год

Новости кино >>
20 августа 2017
Сегодня, 20 августа, отмечает своё 70-летие американский актёр кино и телевидения Рэй Уайз, которого многие зрители запомнили как Лиланда Палмера из культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс».

Лиланд Палмер

Рэймонд Герберт «Рэй» Уайз родился 20 августа 1947 года в Акроне, штат Огайо. Его актёрская карьера началась после окончания Кентского государственного университета в начале 70-х, когда его пригласили сыграть юриста Джейми Роулинса в мыльную оперу «Любовь к жизни». В 1982-м актёр воплотил образ Алека Холланда в «Болотной твари» Уэса Крейвена, основанной на ряде одноимённых комиксов. В 1990 году Дэвид Линч предложил ему роль безутешного отца Лоры Палмер в «Твин Пиксе» и его полнометражном приквеле «Огонь, иди со мной», и этот образ стал визитной карточкой актёра.

Уайза также можно увидеть в «Погоне» Адама Рифкина, «Роботе-полицейском» Пола Верховена, «Пудре» и «Джиперс Криперсе 2» Виктора Сальвы, исторической драме Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи» и сериале «Жнец», где он сыграл самого Дьявола. Всего на его счету более 200 ролей.

Актёр оставил след и в игровой индустрии, изобразив президента Соединенных Штатов Майкла Дугана в компьютерной игре Command & Conquer: Red Alert 2 и в её аддоне Command & Conquer: Yuri's Revenge.
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