В Москве и Санкт-Петербурге состоится фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества

С 6 по 10 сентября
в Москве и Санкт-Петербурге состоится международный фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival
. Основными фестивальными площадками в златоглавой послужат Центр документального кино, Институт «Стрелка», Музей современного искусства «Гараж» и кинотеатр КАРО 11 «Октябрь», в Северной столице показы пройдут на острове Новая Голландия, сообщает пресс-служба смотра.
Зрителям будут представлены российские премьеры документальных хитов текущего фестивального года, исследующих вопросы городского и общественного устройства: участник кинофестиваля «Санденс» и один из самых новаторских в плане визуальных решений фильм об индийских ткацких фабриках («Машины»
, 2016), история города Балтимор с его уличными животными («Крысы»
, 2016) из программы фестиваля в Локарно, участник конкурсной программы Берлинского кинофестиваля о художнике Йозефе Бойсе («Бойс»
, 2017) и многие другие. В рамках смотра также состоится презентация проекта Марии Дудко
и Саломеи Собко Young Russia
, веб-дока о молодом поколении девушек, выросших в постсоветской России.
Программа этого года включает четыре блока. «В центре внимания»
объединяет картины, отмеченные престижными международными кинопремиями и вызвавшие наиболее оживлённые общественные дискуссии. В блоке «Культура»
представлены фильмы о современном искусстве и новаторской архитектуре, меняющих взаимоотношения человека с городской средой. Фильмы секции «Общество»
предлагают по-новому взглянуть на острые социальные проблемы через обсуждение экономических теорий, современных условий труда, субкультур и жизни городской фауны. «Киноархив»
— обращение к актуальным вопросам современности через призму истории кино.
Center Festival откроется 6 сентября
в Институте «Стрелка» российской премьерой ленты «Большие перемены»
о скандинавском архитекторе Бьярке Ингельсе и его «американской мечте». Завершится смотр празднованием пятилетия Центра документального кино. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте
.
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