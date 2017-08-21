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В Москве и Санкт-Петербурге состоится фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества

21 августа
2017 год

Новости кино >>
21 августа 2017
С 6 по 10 сентября в Москве и Санкт-Петербурге состоится международный фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival. Основными фестивальными площадками в златоглавой послужат Центр документального кино, Институт «Стрелка», Музей современного искусства «Гараж» и кинотеатр КАРО 11 «Октябрь», в Северной столице показы пройдут на острове Новая Голландия, сообщает пресс-служба смотра.


Зрителям будут представлены российские премьеры документальных хитов текущего фестивального года, исследующих вопросы городского и общественного устройства: участник кинофестиваля «Санденс» и один из самых новаторских в плане визуальных решений фильм об индийских ткацких фабриках («Машины», 2016), история города Балтимор с его уличными животными («Крысы», 2016) из программы фестиваля в Локарно, участник конкурсной программы Берлинского кинофестиваля о художнике Йозефе Бойсе («Бойс», 2017) и многие другие. В рамках смотра также состоится презентация проекта Марии Дудко и Саломеи Собко Young Russia, веб-дока о молодом поколении девушек, выросших в постсоветской России.

Программа этого года включает четыре блока. «В центре внимания» объединяет картины, отмеченные престижными международными кинопремиями и вызвавшие наиболее оживлённые общественные дискуссии. В блоке «Культура» представлены фильмы о современном искусстве и новаторской архитектуре, меняющих взаимоотношения человека с городской средой. Фильмы секции «Общество» предлагают по-новому взглянуть на острые социальные проблемы через обсуждение экономических теорий, современных условий труда, субкультур и жизни городской фауны. «Киноархив» — обращение к актуальным вопросам современности через призму истории кино.

Center Festival откроется 6 сентября в Институте «Стрелка» российской премьерой ленты «Большие перемены» о скандинавском архитекторе Бьярке Ингельсе и его «американской мечте». Завершится смотр празднованием пятилетия Центра документального кино. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.
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