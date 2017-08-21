Умер «король комедии» Джерри Льюис

20 августа
в Лас-Вегасе в возрасте 91
года скончался известный американский актёр, комик и режиссёр Джерри Льюиc
. О его смерти сообщила семья актера. Позднее информацию для издания Times подтвердил публицист комика Кэнди Казау
.
«Легендарный артист развлекательного жанра Джерри Льюис сегодня в результате естественных причин мирно ушёл из жизни в возрасте 91 года в своём доме в окружении членов семьи» —
говорится в сообщении, распространённом семьёй мастера комедийного жанра.
Джозеф Левич
, который прославился под именем Джерри Льюиса, родился 16 марта 1926
года в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Приобрёл известность благодаря юмористическим номерам, с которыми он выступал на американском радио и телевидении. Популярность пришла к нему в конце 1940-х, когда он начал сотрудничать в дуэте с Дином Мартином
.
На счету Льюиса более 70
ролей в кино и на телевидении. В частности, он сыграл в «Аризонской мечте» Эмира Кустурицы
и «Короле комедии» Мартина Скорсезе
. Как режиссёр создал более 20 картин, среди которых «Посыльный»
, «Дамский угодник»
и «Чокнутый профессор»
. Обладатель множества наград, включая специальную премию Emmy и почётный «Оскар».
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