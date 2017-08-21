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Умер «король комедии» Джерри Льюис

21 августа
2017 год

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21 августа 2017
20 августа в Лас-Вегасе в возрасте 91 года скончался известный американский актёр, комик и режиссёр Джерри Льюиc. О его смерти сообщила семья актера. Позднее информацию для издания Times подтвердил публицист комика Кэнди Казау.

Умер «король комедии» Джерри Льюис

«Легендарный артист развлекательного жанра Джерри Льюис сегодня в результате естественных причин мирно ушёл из жизни в возрасте 91 года в своём доме в окружении членов семьи» — говорится в сообщении, распространённом семьёй мастера комедийного жанра.

Джозеф Левич, который прославился под именем Джерри Льюиса, родился 16 марта 1926 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Приобрёл известность благодаря юмористическим номерам, с которыми он выступал на американском радио и телевидении. Популярность пришла к нему в конце 1940-х, когда он начал сотрудничать в дуэте с Дином Мартином.

На счету Льюиса более 70 ролей в кино и на телевидении. В частности, он сыграл в «Аризонской мечте» Эмира Кустурицы и «Короле комедии» Мартина Скорсезе. Как режиссёр создал более 20 картин, среди которых «Посыльный», «Дамский угодник» и «Чокнутый профессор». Обладатель множества наград, включая специальную премию Emmy и почётный «Оскар».
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Умер «король комедии» Джерри Льюис фотографии
Умер «король комедии» Джерри Льюис фотографии
Умер «король комедии» Джерри Льюис фотографии
Умер «король комедии» Джерри Льюис фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Марго Фейдт   21.08.2017 - 16:38
... Если Вы не знаете о Джерри Льюисе - это ваши проблемы. Актер он был замечательный - посмотрите "Чокнутого профессора", "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир" или "Деньги... читать далее>>
№ 1
Не указан   21.08.2017 - 15:24
Подлинные короли комедии - Никулин, Вицын, Моргунов. А этого я даже не знаю. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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