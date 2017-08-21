Владимир Путин поговорил о кино на форуме «Таврида»

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Президент Россиив ходе общения с участниками ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», проходящего на Байкальской косе с, затронул ряд проблем отечественного кинематографа, сообщает агентство РИА Новости.В частности, Путин подчеркнул, что российским документалистам требуется помощь, и для этого следует рассмотреть возможность субсидирования показа документального кино на телевидении и в сетях кинотеатров:Был затронут вопрос и о системе президентских грантов в сфере режиссуры кино и театра, на что президент ответил следующее:Кроме того, Владимир Путин поддержал идею фильма о знаменитом российском математике, над которым работает один из молодых режиссёров. Постановщик рассказал президенту о том, как идут съёмки, и сообщил, что ему лично удалось пообщаться с математиком, который ведёт затворнический образ жизни в Санкт-Петербурге. На что глава государства поинтересовался, одобрил ли сам учёный идею картины, и пообещал прийти на её премьеру, которая намечена нагода.