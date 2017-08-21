Владимир Путин поговорил о кино на форуме «Таврида»

Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», проходящего на Байкальской косе с 3 июля по 31 августа, затронул ряд проблем отечественного кинематографа, сообщает агентство РИА Новости.
фото: Александр Вильф
В частности, Путин подчеркнул, что российским документалистам требуется помощь, и для этого следует рассмотреть возможность субсидирования показа документального кино на телевидении и в сетях кинотеатров: «У нас ленты появляются. Они талантливые, интересные, нужные для людей, для страны, согласен. Деньги выделяются – не знаю, насколько они большие – они регулярно выделяются на производство фильмов, не помню, могу ошибиться в деталях, но где-то в 2015 году это было 283-285 миллионов (рублей), в 2016 году – уже 315-320 миллионов. То есть деньги выделяются на производство самого фильма. Но показывать их, к сожалению, вот это пока проблема. Здесь нужны дополнительные средства на субсидирование самого показа и на телевидении, и в сетях кинотеатров. Подумаем над этим».
Был затронут вопрос и о системе президентских грантов в сфере режиссуры кино и театра, на что президент ответил следующее: «Систему грантов, конечно, можно предусмотреть. То есть она у нас действует, надо только посмотреть, распространяется или нет на эту сферу деятельности. Я знаю, что Минкульт поднимал уже этот вопрос. Я их поддержу. И думаю, что это не такие уж большие деньги, здесь вы правы, режиссура — штучный товар. Поэтому, конечно, это нужно будет сделать. Мы поддержим, конечно».
Кроме того, Владимир Путин поддержал идею фильма о знаменитом российском математике Григории Перельмане, над которым работает один из молодых режиссёров. Постановщик рассказал президенту о том, как идут съёмки, и сообщил, что ему лично удалось пообщаться с математиком, который ведёт затворнический образ жизни в Санкт-Петербурге. На что глава государства поинтересовался, одобрил ли сам учёный идею картины, и пообещал прийти на её премьеру, которая намечена на 13 июня 2019 года.
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