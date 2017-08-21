BBC адаптирует для телевидения «Птиц» Альфреда Хичкока

Согласно британской газете The Independent, руководству канала BBC вздумалось адаптировать для телевидения шедевр Альфреда Хичкока «Птицы»
, вышедший в 1963 году.
За адаптацию возьмётся ирландец Конор Макферсон
, которому восемь лет назад удалось перенести на театральную сцену одноимённый рассказ Дафны Дюморье
, на котором и основан фильм старины Хича
. Вполне вероятно, что сценарист будет верен литературному первоисточнику, а не фильму, поскольку действие развернётся в сельской глубинке Корнуолла.
За производство сериала отвечают Heyday Television и NBCUniversal International Studios.
Напомним, картина Хичкока рассказывает о Мелани Дэниелс (Типпи Хедрен
), переехавшей из Сан-Франциско в калифорнийский городок, который почему-то облюбовали для своих атак обычные птицы.
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