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BBC адаптирует для телевидения «Птиц» Альфреда Хичкока

21 августа
2017 год

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21 августа 2017
Согласно британской газете The Independent, руководству канала BBC вздумалось адаптировать для телевидения шедевр Альфреда Хичкока «Птицы», вышедший в 1963 году.

BBC адаптирует для телевидения «Птиц» Альфреда Хичкока

За адаптацию возьмётся ирландец Конор Макферсон, которому восемь лет назад удалось перенести на театральную сцену одноимённый рассказ Дафны Дюморье, на котором и основан фильм старины Хича. Вполне вероятно, что сценарист будет верен литературному первоисточнику, а не фильму, поскольку действие развернётся в сельской глубинке Корнуолла.

За производство сериала отвечают Heyday Television и NBCUniversal International Studios.

Напомним, картина Хичкока рассказывает о Мелани Дэниелс (Типпи Хедрен), переехавшей из Сан-Франциско в калифорнийский городок, который почему-то облюбовали для своих атак обычные птицы.
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BBC адаптирует для телевидения «Птиц» Альфреда Хичкока фотографии
BBC адаптирует для телевидения «Птиц» Альфреда Хичкока фотографии
BBC адаптирует для телевидения «Птиц» Альфреда Хичкока фотографии
BBC адаптирует для телевидения «Птиц» Альфреда Хичкока фотографии
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