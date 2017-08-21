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I am Omega: Юбилей Кэрри-Энн Мосс

21 августа
2017 год

Новости кино >>
21 августа 2017
Сегодня, 21 августа, празднует своё 50-летие Кэрри-Энн Мосс, запомнившаяся зрителям ролью Тринити в трилогии «Матрица» и подарившая свой голос Арии Т'Лоак в серии компьютерных игр Mass Effect.

I am Omega: Юбилей Кэрри-Энн Мосс

Будущая актриса родилась 21 августа 1967 года в Санкт-Петербурге, Британская Колумбия, Канада. Выросла в Ванкувере. С 1972 года выступала на сцене Ванкуверского детского музыкального театра. После окончания средней школы изучала актёрское мастерство в Американской академии драматического искусства в Пассадене. С 1985-года – модель в Японии и Испании.

В 1989-м дебютировала в качестве актрисы в канадских и американских телесериалах. Её кинодебют состоялся в картине 1993 года «Хищный огонь», но мировая слава к Кэрри-Энн пришла лишь спустя шесть лет, когда она сыграла соратницу Нео в фантастической ленте братьев Вачовски «Матрица».

«Матрица»

Всего на её счету более 65 ролей в кино, на телевидении и в анимационных фильмах. В частности, Мосс сыграла Натали в триллере Кристофера Нолана «Помни», Кейт в фантастической ленте «Красная планета», Мэгги в драме Марка Эванса «Снежный пирог», Каролину в мелодраме Лассе Халльстрёма «Шоколад», специального агента ФБР Хелен Броуди в «Немыслимом» Грегора Джордана, Джери Хогарт в серии марвеловских сериалов («Джессика Джонс», «Сорвиголова», «Защитники» и «Железный кулак»). Обладательница нескольких премий за роли в «Матрице», «Помни» и «Снежном пироге».

Кэрри-Энн Мосс любят не только киноманы, но и геймеры. В 2010 году её голосом впервые заговорила азари Ария Т'Лоак во второй части Mass Effect. К этому неоднозначному образу актриса вернулась ещё раз спустя два года, когда вышла финальная игра оригинальной космической трилогии.
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I am Omega: Юбилей Кэрри-Энн Мосс фотографии
I am Omega: Юбилей Кэрри-Энн Мосс фотографии
I am Omega: Юбилей Кэрри-Энн Мосс фотографии
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