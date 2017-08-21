I am Omega: Юбилей Кэрри-Энн Мосс

Сегодня, 21 августа
, празднует своё 50
-летие Кэрри-Энн Мосс
, запомнившаяся зрителям ролью Тринити в трилогии «Матрица»
и подарившая свой голос Арии Т'Лоак в серии компьютерных игр Mass Effect
.
Будущая актриса родилась 21 августа 1967
года в Санкт-Петербурге, Британская Колумбия, Канада. Выросла в Ванкувере. С 1972 года выступала на сцене Ванкуверского детского музыкального театра
. После окончания средней школы изучала актёрское мастерство в Американской академии драматического искусства в Пассадене. С 1985-года – модель в Японии и Испании.
В 1989-м дебютировала в качестве актрисы в канадских и американских телесериалах. Её кинодебют состоялся в картине 1993 года «Хищный огонь»
, но мировая слава к Кэрри-Энн пришла лишь спустя шесть лет, когда она сыграла соратницу Нео в фантастической ленте братьев Вачовски «Матрица»
.
Всего на её счету более 65
ролей в кино, на телевидении и в анимационных фильмах. В частности, Мосс сыграла Натали в триллере Кристофера Нолана «Помни»
, Кейт в фантастической ленте «Красная планета»
, Мэгги в драме Марка Эванса «Снежный пирог»
, Каролину в мелодраме Лассе Халльстрёма «Шоколад»
, специального агента ФБР Хелен Броуди в «Немыслимом» Грегора Джордана
, Джери Хогарт в серии марвеловских сериалов («Джессика Джонс»
, «Сорвиголова»
, «Защитники»
и «Железный кулак»
). Обладательница нескольких премий за роли в «Матрице», «Помни» и «Снежном пироге».
Кэрри-Энн Мосс любят не только киноманы, но и геймеры. В 2010 году её голосом впервые заговорила азари Ария Т'Лоак во второй части Mass Effect. К этому неоднозначному образу актриса вернулась ещё раз спустя два года, когда вышла финальная игра оригинальной космической трилогии.
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