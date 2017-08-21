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На фестивале «Будем жить!» представят последний фильм Веры Глаголевой

21 августа
2017 год

Новости кино >>
21 августа 2017
На открытии Шестого Московского фестиваля российского кино «Будем жить!», который пройдёт в столице с 27 августа по 9 сентября, состоится презентация последней работы Веры Глаголевой «Глиняная яма» с показом трейлера и рабочих материалов со съёмочной площадки. Картину представит творческая группа фильма, сообщает пресс-служба смотра.

На фестивале «Будем жить!» представят последний фильм Веры Глаголевой

В этом году на конкурс было подано 420 работ. Основную конкурсную программу игрового полного метра составят восемь кинолент. Также 15 фильмов будут представлены в конкурсе документального кино. 40 работ поборются за победу в конкурсе короткометражного кино. Для конкурса анимации в этом году было отобрано 20 фильмов. Среди картин, вошедших в программу полного метра: «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Жги» Кирилла Плетнёва, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Ничей» Евгения Татарова, «Его дочь» Татьяны Эверстовой, «Амун» Анара Аббасова, «Жили-были» Эдуарда Парри и «Рок» Ивана Шахназарова. Фильмом закрытия станет «Карп отмороженный» Владимира Котта.

Жюри игрового конкурса возглавит Алексей Учитель, помогут ему в оценке работ продюсер Илья Бачурин, режиссёр Андрей Кравчук, сценарист Александр Талал и актриса Ольга Погодина. Владимир Грамматиков назначен председателем жюри секции короткометражного игрового кино, компанию ему составят режиссёры Роман Качанов и Нигина Сайфуллаева, продюсер Иван Капитонов и оператор Александр Тананов. Под руководством документалиста Екатерины Головни режиссёр Андрей Осипов и продюсер Ирина Шаталова выберут лучших среди неигровых картин. А режиссёры-аниматоры Сергей Меринов и Екатерина Соколова во главе с продюсером Александром Герасимовым оценят по достоинству мультфильмы.

Вне конкурса на фестивале будут показаны 45 картин. Это программы «Будем жить Art», «Регион-кино», программа короткометражных фильмов «От короткого метра к полному» (в которой будут представлены работы участников конкурса полного метра – Виталия Суслина, Ивана Шахназарова, Кирилла Плетнёва, Евгения Татарова, Анара Аббасова), мультфильмы и интернет-сериалы. Также в программе – показ социальных роликов, презентация Московской кинокомиссии, проект «Пост-продакшн» – презентация новых дебютных и региональных фильмов для экспертной комиссии, мастер-классы. Кинопоказы пройдут в кинотеатре-шатре на Поклонной горе, кинотеатрах сети ГБУК «Московское кино» («Космос», «Факел», «Звезда»), Центральном Доме кинематографистов и «КиноСквере» Российского военно-исторического общества.
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Глиняная ямаГолова. Два ухаЖги!Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовКарп отмороженныйНичейРок

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