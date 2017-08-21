На фестивале «Будем жить!» представят последний фильм Веры Глаголевой

На открытии Шестого Московского фестиваля российского кино «Будем жить!»
, который пройдёт в столице с 27 августа по 9 сентября, состоится презентация последней работы Веры Глаголевой «Глиняная яма»
с показом трейлера и рабочих материалов со съёмочной площадки. Картину представит творческая группа фильма, сообщает пресс-служба смотра.
В этом году на конкурс было подано 420
работ. Основную конкурсную программу игрового полного метра составят восемь кинолент. Также 15
фильмов будут представлены в конкурсе документального кино. 40
работ поборются за победу в конкурсе короткометражного кино. Для конкурса анимации в этом году было отобрано 20
фильмов. Среди картин, вошедших в программу полного метра: «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта
, «Жги» Кирилла Плетнёва
, «Голова. Два уха» Виталия Суслина
, «Ничей» Евгения Татарова
, «Его дочь» Татьяны Эверстовой
, «Амун» Анара Аббасова
, «Жили-были» Эдуарда Парри
и «Рок» Ивана Шахназарова
. Фильмом закрытия станет «Карп отмороженный» Владимира Котта
.
Жюри игрового конкурса возглавит Алексей Учитель
, помогут ему в оценке работ продюсер Илья Бачурин
, режиссёр Андрей Кравчук
, сценарист Александр Талал
и актриса Ольга Погодина
. Владимир Грамматиков
назначен председателем жюри секции короткометражного игрового кино, компанию ему составят режиссёры Роман Качанов
и Нигина Сайфуллаева
, продюсер Иван Капитонов
и оператор Александр Тананов
. Под руководством документалиста Екатерины Головни
режиссёр Андрей Осипов
и продюсер Ирина Шаталова
выберут лучших среди неигровых картин. А режиссёры-аниматоры Сергей Меринов
и Екатерина Соколова
во главе с продюсером Александром Герасимовым
оценят по достоинству мультфильмы.
Вне конкурса на фестивале будут показаны 45 картин. Это программы «Будем жить Art», «Регион-кино», программа короткометражных фильмов «От короткого метра к полному» (в которой будут представлены работы участников конкурса полного метра – Виталия Суслина, Ивана Шахназарова, Кирилла Плетнёва, Евгения Татарова, Анара Аббасова), мультфильмы и интернет-сериалы. Также в программе – показ социальных роликов, презентация Московской кинокомиссии, проект «Пост-продакшн» – презентация новых дебютных и региональных фильмов для экспертной комиссии, мастер-классы. Кинопоказы пройдут в кинотеатре-шатре на Поклонной горе, кинотеатрах сети ГБУК «Московское кино» («Космос», «Факел», «Звезда»), Центральном Доме кинематографистов и «КиноСквере» Российского военно-исторического общества.
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