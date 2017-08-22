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Джесси Ашер станет сыном Шафта

22 августа
2017 год

Новости кино >>
22 августа 2017
В Голливуде снимут ещё один фильм про Шафта, сообщает Empire.

Джесси Ашер станет сыном Шафта

Режиссёром новой версии, получившей название «Сын Шафта» (Son Of Shaft), назначен постановщик «Совместной поездки» Тим Стори, который приступит к съёмкам в январе будущего года.

Заглавную роль, т.е. сына Шафта, сыграет Джесси Ашер («День независимости: Возрождение»). В картине также будут заняты прежние Шафты - Ричард Раундтри и Сэмюэл Л. Джексон. Первый играл в оригинале 1971 года, а второй воплотил образ его племянника в перезагрузке 2000 года и теперь предстанет в качестве отца главного героя. По сюжету персонажу Ашера, агенту ФБР, приходится объединиться со своим стариком после долгого отчуждения.
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