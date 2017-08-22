Джесси Ашер станет сыном Шафта

В Голливуде снимут ещё один фильм про Шафта, сообщает Empire.
Режиссёром новой версии, получившей название «Сын Шафта»
(Son Of Shaft), назначен постановщик «Совместной поездки» Тим Стори
, который приступит к съёмкам в январе будущего года.
Заглавную роль, т.е. сына Шафта, сыграет Джесси Ашер
(«День независимости: Возрождение»
). В картине также будут заняты прежние Шафты - Ричард Раундтри
и Сэмюэл Л. Джексон
. Первый играл в оригинале 1971 года, а второй воплотил образ его племянника в перезагрузке 2000 года и теперь предстанет в качестве отца главного героя. По сюжету персонажу Ашера, агенту ФБР, приходится объединиться со своим стариком после долгого отчуждения.
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