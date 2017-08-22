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Юбилей Ирины Скобцевой

22 августа
2017 год

Новости кино >>
22 августа 2017
Сегодня, 22 августа, исполняется 90 лет популярной актрисе советского и российского кино, заслуженной и народной артистке РСФСР Ирине Константиновне Скобцевой.

Юбилей Ирины Скобцевой

Ирина Константиновна родилась 22 августа 1927 года в Туле в семье, далёкой от искусства — отец был научным сотрудником Главного управления метеослужбы, мама работала в архиве. По окончании школы она поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Активно участвовала в самодеятельности — играла в студенческом театре, а по окончании университета поступила в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе.

В кино дебютировала в 1955 году, сыграв Дездемону в картине Сергея Юткевича «Отелло», удостоенной впоследствии премии Каннского кинофестиваля, где актрису первой признали «Мисс шарм». Со своим будущим супругом Сергеем Бондарчуком познакомилась, когда была ещё студенткой Школы-студии МХАТ. Они поженились в 1959 году.

«Отелло»

Всего на счету актрисы более 70 ролей — главных и эпизодических, отличающихся одна от другой и по характерам героинь, и по эпохам. Среди них особое место занимает Элен Безухова в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир». Скобцева также сыграла Киру в экранизации пьесы Леонида Леонова «Обыкновенный человек», Клавдию Николаевну в «Неповторимой весне», Надю в шедевре Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», Лидочку в «Зигзаге удачи» Эльдара Рязанова, миссис Эвелин Ивенс в «Молчании доктора Ивенса», Варвару Фоминичну в «Артистке» Станислава Говорухина и других запоминающихся героинь. С 1957 года актриса входит в труппу Театра-студии киноактёра.

Ирина Константиновна продолжает сниматься и в столь почтённом возрасте. В частности, в прошлом году она сыграла в детской приключенческой ленте «Опасные каникулы».
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Юбилей Ирины Скобцевой фотографии
Юбилей Ирины Скобцевой фотографии
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№ 3
нвч по-прежнему (Красноярск)   27.08.2017 - 10:53
Всегда божественно красива и талантлива! Незабываемы юная , нежная Дездемона, опасно-красивая Кира Николаевна, ослепительно - обольстительная и расчетливая Элен Курагина, возникшая как прекрасное... читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   22.08.2017 - 17:12
Ботоксная дама--это 40 летняя матрона,пытавшаяся изобразить из себя Элен Курагину. Зато у Ирины Константиновны много великолепных ролей,в"Артистке"такой яркий эпизод! читать далее>>
№ 1
Моисеева   22.08.2017 - 13:35
Красавица потрясающая. И талант. Не то что нынешние ботоксные дамы. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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