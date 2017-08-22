Юбилей Ирины Скобцевой

Сегодня, 22 августа
, исполняется 90
лет популярной актрисе советского и российского кино, заслуженной и народной артистке РСФСР Ирине Константиновне Скобцевой
.
Ирина Константиновна родилась 22 августа 1927
года в Туле в семье, далёкой от искусства — отец был научным сотрудником Главного управления метеослужбы, мама работала в архиве. По окончании школы она поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Активно участвовала в самодеятельности — играла в студенческом театре, а по окончании университета поступила в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе.
В кино дебютировала в 1955 году, сыграв Дездемону в картине Сергея Юткевича «Отелло»
, удостоенной впоследствии премии Каннского кинофестиваля, где актрису первой признали «Мисс шарм». Со своим будущим супругом Сергеем Бондарчуком
познакомилась, когда была ещё студенткой Школы-студии МХАТ. Они поженились в 1959 году.
Всего на счету актрисы более 70
ролей — главных и эпизодических, отличающихся одна от другой и по характерам героинь, и по эпохам. Среди них особое место занимает Элен Безухова в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир»
. Скобцева также сыграла Киру в экранизации пьесы Леонида Леонова «Обыкновенный человек»
, Клавдию Николаевну в «Неповторимой весне»
, Надю в шедевре Георгия Данелии «Я шагаю по Москве»
, Лидочку в «Зигзаге удачи» Эльдара Рязанова
, миссис Эвелин Ивенс в «Молчании доктора Ивенса»
, Варвару Фоминичну в «Артистке» Станислава Говорухина
и других запоминающихся героинь. С 1957 года актриса входит в труппу Театра-студии киноактёра
.
Ирина Константиновна продолжает сниматься и в столь почтённом возрасте. В частности, в прошлом году она сыграла в детской приключенческой ленте «Опасные каникулы»
.
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