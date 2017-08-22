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Бен Харди, Гвилим Ли и Джо Маццелло сыграют музыкантов группы Queen

22 августа
2017 год

Новости кино >>
22 августа 2017
«Богемская рапсодия» Брайана Сингера, посвящённая знаменитой рок-группе Queen, обзавелась новыми именами в актёрском составе, сообщает Variety.

Бен Харди, Гвилим Ли и Джо Маццелло сыграют музыкантов группы Queen

Помимо Рами Малека, которому предстоит воплотить образ Фредди Меркюри, в картине сыграют Бен Харди, Гвилим Ли и Джо Маццелло. Харди станет барабанщиком Роджером Тейлором, Ли предстанет в качестве гитариста Брайана Мэя, а Маццелло перевоплотится в бас-гитариста Джона Дикона.

Съёмки стартуют осенью этого года. Фильм поставит Брайан Сингер по сценарию Джастина Хейта. За производство отвечают компании New Regency и GK Films. Кинг, Сингер и Джим Бич заявлены в качестве продюсеров. Денис О'Салливан, Джейн Розенталь и Арнон Милчэн — исполнительные продюсеры. Кира Голдберг контролирует проект для студии Fox.

Американский релиз «Богемской рапсодии» запланирован на 25 декабря 2018 года.
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