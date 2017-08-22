Бен Харди, Гвилим Ли и Джо Маццелло сыграют музыкантов группы Queen

«Богемская рапсодия» Брайана Сингера
, посвящённая знаменитой рок-группе Queen, обзавелась новыми именами в актёрском составе, сообщает Variety.
Помимо Рами Малека
, которому предстоит воплотить образ Фредди Меркюри
, в картине сыграют Бен Харди
, Гвилим Ли
и Джо Маццелло
. Харди станет барабанщиком Роджером Тейлором
, Ли предстанет в качестве гитариста Брайана Мэя
, а Маццелло перевоплотится в бас-гитариста Джона Дикона
.
Съёмки стартуют осенью этого года. Фильм поставит Брайан Сингер
по сценарию Джастина Хейта
. За производство отвечают компании New Regency и GK Films. Кинг, Сингер и Джим Бич
заявлены в качестве продюсеров. Денис О'Салливан
, Джейн Розенталь
и Арнон Милчэн
— исполнительные продюсеры. Кира Голдберг
контролирует проект для студии Fox.
Американский релиз «Богемской рапсодии» запланирован на 25 декабря 2018
года.
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