ревью

Кинематографисты и театральные деятели выступили в защиту задержанного режиссёра.

Киносоюз потребовал от власти «хотя бы здравого смысла» в отношении Серебренникова

Бен Харди, Гвилим Ли и Джо Маццелло сыграют музыкантов группы Queen

Популярной актрисе советского и российского кино исполняется 90 лет.

Станислав Бондаренко: «В кино, как и в жизни, все может быть»

Бадди-муви про уже не первых в космосе

Романтическая антиутопия про жизнь внутри смартфона

Советские документальные фильмы на школьную и студенческую темы внушают своему зрителю оптимизм и веру в успех.

Советские документальные фильмы на школьную и студенческую тему

Рецензии на спектакли

Первый звонок: 10 самых интересных театральных премьер этой осени в Москве

И еще 10 спектаклей, которые выпустили раньше, но они всё ещё свежие