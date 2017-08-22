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Стартовали съёмки сериала про танцевальный ансамбль «Берёзка»

22 августа
2017 год

Новости кино >>
22 августа 2017
Стартовали съёмки 16-серийного фильма Александра Баранова «Берёзка», заказанного телеканалом «Россия 1». Сериал расскажет о закулисье всемирно известного танцевального коллектива, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», ответственной за производство проекта.

Стартовали съёмки сериала про танцевальный ансамбль «Берёзка»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»

Вот уже 70 лет ансамбль, созданный выдающимся хореографом Надеждой Надеждиной, завораживает зрителей диковинным, «плывущим» шагом, создающим впечатление, будто девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. В сериале талантливым танцовщицам – дерзкой провинциалке Варе, амбициозной красавице из Таллинна Эдите и коренной москвичке Лене - предстоит пройти непростой путь к большой сцене, невзирая на череду взлётов и падений. Актёрский ансамбль состоит как из мастеров (Мария Порошина, Алексей Серебряков, Михаил Ефремов, Лидия Вележева, Нина Усатова, Надежда Маркина, Сергей Шакуров, Евгений Сидихин), так и из молодых дарований. В частности, на роли главных героинь – танцовщиц «Берёзки» – приглашены Любовь Константинова, знакомая миллионам зрителей по клипу «Сиськи» группы «Ленинград», и Ольга Бобкова.

Для Марии Порошиной, играющей мать одной из главных героинь, участие в этом сериале стало особенно важным: «Мой папа Порошин Михаил Иванович десять лет пел в ансамбле «Берёзка». У папы замечательный голос – тенор и фактура «русского Леля»: светловолосый, голубоглазый, с длинными волосами. На концертах «Берёзки» между танцами есть вставные номера – потрясающие постановки, настоящие мини-спектакли. В них папа пел песню в русском костюме, а потом на сцену выходил медведь и они вместе плясали». В юности актриса танцевала в детском коллективе «Спутник Берёзки», ездила с гастролями и занималась у педагогов взрослого состава.

Стартовали съёмки сериала про танцевальный ансамбль «Берёзка»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»

«Мы расскажем истории причастных к миру танца людей – чистых и алчных, мечтающих и циничных, преданных и предающих, но неизменно страстных, идущих к мечте. События в фильме разворачиваются с 1984 по 1991 год на фоне эпохальных сдвигов в нашей стране и становятся огромным испытанием для ансамбля. Но, несмотря на это, основательница ансамбля создала такую хореографию, которая оказалась выше сиюминутного течения времени, бытовых вопросов и обстоятельств», – рассказал Илья Папернов, исполнительный продюсер кинокомпания «Русское».

Съёмки «Берёзки» пройдут в Москве и городах Золотого кольца. Самые живописные сцены будут снимать на Волге. Премьера сериала состоится на телеканале «Россия 1» в 2018 году к 70-летнему юбилею ансамбля.
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Стартовали съёмки сериала про танцевальный ансамбль «Берёзка» фотографии
Стартовали съёмки сериала про танцевальный ансамбль «Берёзка» фотографии
Стартовали съёмки сериала про танцевальный ансамбль «Берёзка» фотографии
Стартовали съёмки сериала про танцевальный ансамбль «Берёзка» фотографии
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