Стартовали съёмки сериала про танцевальный ансамбль «Берёзка»

Стартовали съёмки 16-серийного фильма Александра Баранова«Берёзка», заказанного телеканалом «Россия 1». Сериал расскажет о закулисье всемирно известного танцевального коллектива, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», ответственной за производство проекта.
Для Марии Порошиной, играющей мать одной из главных героинь, участие в этом сериале стало особенно важным: «Мой папа Порошин Михаил Иванович десять лет пел в ансамбле «Берёзка». У папы замечательный голос – тенор и фактура «русского Леля»: светловолосый, голубоглазый, с длинными волосами. На концертах «Берёзки» между танцами есть вставные номера – потрясающие постановки, настоящие мини-спектакли. В них папа пел песню в русском костюме, а потом на сцену выходил медведь и они вместе плясали». В юности актриса танцевала в детском коллективе «Спутник Берёзки», ездила с гастролями и занималась у педагогов взрослого состава.
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»
«Мы расскажем истории причастных к миру танца людей – чистых и алчных, мечтающих и циничных, преданных и предающих, но неизменно страстных, идущих к мечте. События в фильме разворачиваются с 1984 по 1991 год на фоне эпохальных сдвигов в нашей стране и становятся огромным испытанием для ансамбля. Но, несмотря на это, основательница ансамбля создала такую хореографию, которая оказалась выше сиюминутного течения времени, бытовых вопросов и обстоятельств», – рассказал Илья Папернов, исполнительный продюсер кинокомпания «Русское».
Съёмки «Берёзки» пройдут в Москве и городах Золотого кольца. Самые живописные сцены будут снимать на Волге. Премьера сериала состоится на телеканале «Россия 1» в 2018 году к 70-летнему юбилею ансамбля.
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