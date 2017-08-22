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Про хор Павлова снимают музыкальную мелодраму

22 августа
2017 год

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22 августа 2017
Режиссёр Алёна Райнер в Ростове Великом приступила к съёмкам 12-серийной музыкальной мелодрамы «Хор», сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», отвечающей за производство сериала вместе с Amedia.

Про хор Павлова снимают музыкальную мелодраму
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

1972 год. Однажды услышав песни Робертино Лоретти, 12-летний школьник из Люберец Юра тоже начинает петь. Сначала он стесняется этого, ведь пение, по мнению его сверстников и некоторых взрослых, – совсем не мужское занятие. Но благодаря наставничеству молодой учительницы музыки Варвары, Юра развивает свой талант и решается пройти прослушивание в хор Павлова. У руководителя хора есть всего месяц, чтобы расширить состав исполнителей и подготовить новую программу для участия в телефестивале «Песня года». Ни давление чиновников, ни интриги соперников, ни сложные взаимоотношения между преподавателями, детьми и их родителями не должны помешать подготовке к конкурсу, потому что от этого выступления зависит дальнейшая судьба коллектива. Это будет сложное и полное драматических событий время, которое изменит судьбы всех участников событий – и юных, и взрослых.

Одну из центральных ролей в сериале исполняет юный Олег Чугунов, отмеченный дипломом XXV Фестиваля российского кино «Окно в Европу» за главную роль в социальной драме Евгения Татарова «Ничей». Компанию ему составят Михаил Жигалов, Ольга Волкова, Павел Баршак, Сергей Голомазов, Екатерина Дурова, Дмитрий Астрахан, Юлия Ауг, Владимир Стержаков, Анатолий Лобоцкий, Николай Басков, Михаил Полицеймако, Юрий Назаров, Виктор Проскурин, Геннадий Юхтин и другие известные артисты.

За визуальную составляющую отвечает оператор Шандор Беркеши. Сценарий написали Алёна Райнер, Дарья Дезомбре, Галина Травкина, Анастасия Экарева и Анастасия Голотик. Продюсерская команда состоит из Рубена Дишдишяна, Арама Мовсесяна, Нелли Яраловой и Вазгена Хачатряна. На малых экранах страны «Хор» появится в следующем году.
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Про хор Павлова снимают музыкальную мелодраму фотографии
Про хор Павлова снимают музыкальную мелодраму фотографии
Про хор Павлова снимают музыкальную мелодраму фотографии
Про хор Павлова снимают музыкальную мелодраму фотографии
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