Про хор Павлова снимают музыкальную мелодраму

Режиссёр Алёна Райнер в Ростове Великом приступила к съёмкам 12-серийной музыкальной мелодрамы «Хор», сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», отвечающей за производство сериала вместе с Amedia.
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
1972 год. Однажды услышав песни Робертино Лоретти, 12-летний школьник из Люберец Юра тоже начинает петь. Сначала он стесняется этого, ведь пение, по мнению его сверстников и некоторых взрослых, – совсем не мужское занятие. Но благодаря наставничеству молодой учительницы музыки Варвары, Юра развивает свой талант и решается пройти прослушивание в хор Павлова. У руководителя хора есть всего месяц, чтобы расширить состав исполнителей и подготовить новую программу для участия в телефестивале «Песня года». Ни давление чиновников, ни интриги соперников, ни сложные взаимоотношения между преподавателями, детьми и их родителями не должны помешать подготовке к конкурсу, потому что от этого выступления зависит дальнейшая судьба коллектива. Это будет сложное и полное драматических событий время, которое изменит судьбы всех участников событий – и юных, и взрослых.
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