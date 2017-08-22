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Кирилл Плетнёв сыграл в режиссёрском дебюте Никиты Высоцкого

22 августа
2017 год

Новости кино >>
22 августа 2017
На Первом канале с 28 по 31 августа в 21:35 будет показан 8-серийный детектив «Безопасность» с Кириллом Плетнёвым и Никитой Высоцким, сообщает пресс-служба канала.

Кирилл Плетнёв сыграл в режиссёрском дебюте Никиты Высоцкого

Фильм расскажет про отдел собственной безопасности полиции – одно из самых закрытых подразделений МВД и одно из самых непопулярных в системе. Ведь его сотрудники охотятся на «оборотней в погонах». Но безопасность собственная и безопасность личная не одно и то же. И очень часто не ясно – какая из них важнее. Картина состоит из четырёх двухсерийных новелл. Внутри каждой из них будет по два ключевых персонажа, вокруг которых и будет строиться сюжет.

«Безопасность» снята по сценарию Андрея Кивинова, режиссёрское кресло поделили между собой Никита Высоцкий вместе с Ильёй Лебедевым выступили в роли режиссёров. В главных ролях снялись Кирилл Плетнёв, Александр Ратников, Александра Мареева, Даниил Воробьёв и многие другие. Для Никиты Высоцкого – это режиссёрский дебют. С Ильёй Лебедевым они знают друг друга давно, вместе они работали над фильмом «Высоцкий. Спасибо, что живой». Высоцкий «отвечал» за актёрскую работу, а Лебедев – за визуальную составляющую. Картину снимали в Тверской области, в городе Дубна и в Чечне.

Кирилл Плетнёв сыграл в режиссёрском дебюте Никиты Высоцкого

«Наша история про сотрудников отдела собственной безопасности. Парни ищут недобросовестных сотрудников среди коллег. Отношение к ним часто неоднозначное. Прежде всего, у нас конечно детективная история. Мы стараемся показать живых людей со своими горестями и радостями.
Сценарист Андрей Кивинов сам служил в органах, он хорошо знает и эту среду, и этих людей. Когда мы работали над сценарием, он рассказывал, что за каждой историей, за каждым персонажем есть прототип, и есть события, свидетелем которых был он сам. Мы хотим, чтобы зритель видел не придуманных персонажей, а видел реальных людей, похожих на своих знакомых, соседей и друзей. И конечно, как всегда у Кивинова, в фильме будет много юмора» – рассказал о проекте Никита Высоцкий. Он также сыграл в фильме 50-летнего юриста Царёва, который пришёл служить в МВД: «Есть такая порода людей, которые гнутся, но не ломаются. А мой Царёв и не гнётся, и не ломается. Он человек старой школы, старой закалки. Конечно, как вы понимаете, я прекрасно помню и образ Жеглова, которого сыграл отец. Можно сказать, что мой герой вот как раз из той оперы».

Поведал о своей роли и Кирилл Плетнёв: «Я играю опера Копейкина из убойного отдела, которого, его, кстати, зовут Кирилл, как и меня. Отдел собственной безопасности подозревает его в том, что он берет взятки и вымогает деньги. Но на самом деле он - хороший парень. Здесь очень мощная лирическая линия. У моего героя внезапно вспыхивает любовь с сотрудницей отдела собственной безопасности, которая пытается его посадить. У них сложные взаимоотношения, на грани «Тюремного романа». Меня обычно не зовут на такие роли, поэтому это самое интересное, и как мне кажется, здесь мне это удалось».
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Кирилл Плетнёв сыграл в режиссёрском дебюте Никиты Высоцкого фотографии
Кирилл Плетнёв сыграл в режиссёрском дебюте Никиты Высоцкого фотографии
Кирилл Плетнёв сыграл в режиссёрском дебюте Никиты Высоцкого фотографии
Кирилл Плетнёв сыграл в режиссёрском дебюте Никиты Высоцкого фотографии
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