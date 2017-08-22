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На ТВ-3 началась «Неделя Гоголя»

22 августа
2017 год

Новости кино >>
22 августа 2017
Сегодня на телеканале ТВ-3 стартовала «Неделя Гоголя», которая продлится до 27 августа. За несколько дней до выхода в широкий кинопрокат картины Егора Баранова «Гоголь. Начало» в эфире ТВ-3 появятся шоу, художественные и документальные фильмы, посвящённые личности, творчеству и наследию Николая Васильевича, сообщает пресс-служба канала.

На ТВ-3 началась «Неделя Гоголя»

Начнётся «Неделя» с тематических премьерных выпусков шоу «Охотники за привидениями», в которых Денис Гребенюк и его команда отправятся по гоголевским местам в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы разобраться в правдивости слухов о необычной активности потусторонних сил, якобы связанных с именем великого писателя.

В пятницу в ночном эфире на канале состоится показ классической экранизации повести «Вий» с Леонидом Куравлёвым и Натальей Варлей в главных ролях. Сразу после него будет представлена документальная лента Леонида Парфёнова «Птица-Гоголь» с участием Земфиры, Евгения Миронова, Богдана Ступки, Лии Ахеджаковой, Олега Табакова и Александра Калягина.

В выходные в эфир ТВ-3 выйдет ещё одна классическая экранизация Гоголя – «Майская ночь, или утопленница» Александра Роу с Николаем Досенко и Татьяной Конюховой. Кроме того, зрители увидят хоррор Олега Фесенко «Ведьма», снятый по мотивам «Вия».
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ВедьмаВийГоголь. НачалоМайская ночь, или УтопленницаПтица-Гоголь

обсуждение >>
№ 1
lunnzai   22.08.2017 - 19:31
* слухов о необычной активностью потусторонних сил Опечатку исправьте, пожалуйста. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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