На ТВ-3 началась «Неделя Гоголя»

Сегодня на телеканале ТВ-3 стартовала «Неделя Гоголя»
, которая продлится до 27 августа
. За несколько дней до выхода в широкий кинопрокат картины Егора Баранова «Гоголь. Начало»
в эфире ТВ-3 появятся шоу, художественные и документальные фильмы, посвящённые личности, творчеству и наследию Николая Васильевича
, сообщает пресс-служба канала.
Начнётся «Неделя» с тематических премьерных выпусков шоу «Охотники за привидениями»
, в которых Денис Гребенюк
и его команда отправятся по гоголевским местам в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы разобраться в правдивости слухов о необычной активности потусторонних сил, якобы связанных с именем великого писателя.
В пятницу в ночном эфире на канале состоится показ классической экранизации повести «Вий»
с Леонидом Куравлёвым
и Натальей Варлей
в главных ролях. Сразу после него будет представлена документальная лента Леонида Парфёнова «Птица-Гоголь»
с участием Земфиры
, Евгения Миронова
, Богдана Ступки
, Лии Ахеджаковой
, Олега Табакова
и Александра Калягина
.
В выходные в эфир ТВ-3 выйдет ещё одна классическая экранизация Гоголя – «Майская ночь, или утопленница» Александра Роу
с Николаем Досенко
и Татьяной Конюховой
. Кроме того, зрители увидят хоррор Олега Фесенко «Ведьма»
, снятый по мотивам «Вия».
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