Мартин Скорсезе займётся спин-оффом про Джокера

Стало известно, что Мартин Скорсезе
подписался на продюсирование фильма о Джокере. Новость сообщает Deadline.
Студия Warner Bros. продолжает активно разрабатывать проекты киновселенной DC. Режиссёром фильма назначен Тодд Филлипс
, автор комедии «Мальчишник в Вегасе»
. Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. В центре сюжета окажется молодой злодей Джокер, лента расскажет о становления его личности.
Уточняется, что Джаред Лето
, сыгравший Джокера в «Отряде самоубийц»
, не будет играть в спин-оффе, однако вернётся к роли в сиквеле «Отряда» и в сольной картине
про Харли Квинн. На роль Джокера в новом проекте Warner Bros. собирается найти молодого актёра.
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