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Мартин Скорсезе займётся спин-оффом про Джокера

23 августа
2017 год

Новости кино >>
23 августа 2017
Стало известно, что Мартин Скорсезе подписался на продюсирование фильма о Джокере. Новость сообщает Deadline.

Мартин Скорсезе займётся спин-оффом про Джокера

Студия Warner Bros. продолжает активно разрабатывать проекты киновселенной DC. Режиссёром фильма назначен Тодд Филлипс, автор комедии «Мальчишник в Вегасе». Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. В центре сюжета окажется молодой злодей Джокер, лента расскажет о становления его личности.

Уточняется, что Джаред Лето, сыгравший Джокера в «Отряде самоубийц», не будет играть в спин-оффе, однако вернётся к роли в сиквеле «Отряда» и в сольной картине про Харли Квинн. На роль Джокера в новом проекте Warner Bros. собирается найти молодого актёра.
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Мартин Скорсезе займётся спин-оффом про Джокера фотографии
Мартин Скорсезе займётся спин-оффом про Джокера фотографии
Мартин Скорсезе займётся спин-оффом про Джокера фотографии
Мартин Скорсезе займётся спин-оффом про Джокера фотографии
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