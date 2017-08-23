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Пол Гринграсс снимет фильм о Брейвике

23 августа
2017 год

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23 августа 2017
Режиссер Пол Гринграсс, снявший три фильма франшизы про Джейсона Борна, приступил к работе над драме об Андерсе Брейвике, сообщает Deadline.

Пол Гринграсс снимет фильм о Брейвике

Продюсериованием фильма займётся Netflix. Картина пока не имеет названия, известно лишь, что она будет посвящена норвежскому террористу-одиночке Андерсу Брейвику. Преступник совершил двойной теракт 22 июля 2011 года: он организовал взрыв в центре Осло, а затем открыл огонь по толпе отдыхающих в молодёжном летнем лагере. Из-за случившегося 151 человек пострадал и 77 погибли. После полуторачасовой стрельбы террорист сдался полиции без сопротивления.

Гринграсс сам написал сценарий ленты. Съёмки картины будут проходить в Норвегии, главные роли сыграют местные актёры, участие голливудских знаменитостей в картине не планируется. Бюджет фильма довольно скромный около 20 миллионов долларов. Сроки работы над проектом не уточняются.
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Пол Гринграсс снимет фильм о Брейвике фотографии
Пол Гринграсс снимет фильм о Брейвике фотографии
Пол Гринграсс снимет фильм о Брейвике фотографии
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