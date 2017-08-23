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Москвичи смогут провести ночь в компании «Ольги»

23 августа
2017 год

Новости кино >>
23 августа 2017
26 и 27 августа в Москве пройдёт ежегодная акция «Ночь кино», в рамках которой состоится показ нескольких эпизодов нового сезона сериала «Ольга», сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Москвичи смогут провести ночь в компании «Ольги»

Поклонники сериала смогут первыми увидеть новые эпизоды «Ольги»: показы пройдут в 18.00 в кинотеатре сети Москино «Молодёжный» (ул. Люблинская, 11, м. Текстильщики). Премьера нового сезона на ТНТ стартует 4 сентября.

В центре сюжета сериала женщина Ольга (Яна Троянова), которая воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце — пенсионере-алкоголике в завязке и попутно налаживает личную жизнь с мужчиной, который младше её на 10 с лишним лет. В новом сезоне к привычным заботам Ольги добавляются и другие: старшая дочь на девятом месяце беременности, а её парень попадает в тюрьму за мошенничество, отец-бездельник ищет замену алкоголю, 13-летний сын впервые напивается до бессознательного состояния. Несмотря на всё, Ольга стоически выдерживает испытания и не планирует опускать руки.

Вход на показы новых эпизодов бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.
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