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Джаред Лето восстал против человечества в новом трейлере «Бегущего по лезвию 2049»

23 августа
2017 год

Новости кино >>
23 августа 2017
Студия Warner Bros. опубликовала на своём канале новый трейлер фильма Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049».



Действия сиквела развивается через 30 лет после событий «Бегущего по лезвию». Главную роль в продолжение исполняет Райан Гослинг: он играет офицера полиции Кея, в чьих руках оказывается секретная информация, которая угрожает всему человечеству. Чтобы разобраться в происходящем, Кей находит Рика Декарда (Харрисон Форд), который исчез много лет назад. Вместе они пытаются остановить зловещий замысел одного репликанта (Джаред Лето) по уничтожению человечества.

Сценарий написали соавтор «Бегущего по лезвию» Хэмптон Фанчер и Майкл Грин («Американские боги»). В российский прокат картина выйдет 5 октября 2017.
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Бегущий по лезвию 2049

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Джаред Лето восстал против человечества в новом трейлере «Бегущего по лезвию 2049» фотографии
Джаред Лето восстал против человечества в новом трейлере «Бегущего по лезвию 2049» фотографии
Джаред Лето восстал против человечества в новом трейлере «Бегущего по лезвию 2049» фотографии
Джаред Лето восстал против человечества в новом трейлере «Бегущего по лезвию 2049» фотографии
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