Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стартовали съёмки мюзикла «Mamma Mia 2» с Мерил Стрип и Амандой Сейфред

23 августа
2017 год

Новости кино >>
23 августа 2017
Стартовали съёмки романтической комедии Mamma Mia 2, сообщает пресс-служба студии Universal Pictures.

Стартовали съёмки мюзикла «Mamma Mia 2» с Мерил Стрип и Амандой Сейфред

Спустя 10 лет после выхода фильма Mamma Mia, который собрал в мировом прокате более 600 миллионов долларов, поклонники романтичной истории смогут вновь стать свидетелями событий, происходящих на греческом острове Калокаири.

В продолжении станет известно о любопытной истории из прошлого главных героев. Мерил Стрип вернётся к роли Донны, Джули Уолтерс снова сыграет Рози, а Кристин Барански - Таню. Аманда Сейфред и Доминик Купер сыграют Софи и Ская, а Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард и Колин Фёрт - трёх отцов Софи. Помимо уже известных нам актеров, появятся и новые лица, в числе которых Лили Джеймс.

Режиссёром продолжения станет Ол Паркер. Участники группы ABBA Бенни Андерсон и Бьёрн Ульвеус снова подарят фильму свои песни и музыку. Мировая премьера фильма состоится летом 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Аманда Сэйфред призналась, что 11 лет борется с психическим расстройством
Мамма Миа!: Мюзикл обретёт продолжение
Поиск по меткам
Мюзикл
персоны
Пирс БроснанДоминик КуперАманда СейфредМерил СтрипКолин Фёрт
фильмы
Мамма MIA!

фотографии >>
Стартовали съёмки мюзикла «Mamma Mia 2» с Мерил Стрип и Амандой Сейфред фотографии
Стартовали съёмки мюзикла «Mamma Mia 2» с Мерил Стрип и Амандой Сейфред фотографии
Стартовали съёмки мюзикла «Mamma Mia 2» с Мерил Стрип и Амандой Сейфред фотографии
Стартовали съёмки мюзикла «Mamma Mia 2» с Мерил Стрип и Амандой Сейфред фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Хаустов
21 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Хаустов.
Зоя Степанова
21 августа ушла из жизни актриса Зоя Степанова.
Валерий Исаков
19 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Исаков.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Наталья Петрова
Анна Твеленёва
Алексей Федотов
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Вальтер Гиллер
Джин Келли
Шелли Лонг
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Тюльпанная лихорадка
мелодрама
Великобритания, 2017
Малыш на драйве
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2017
Мистер Штейн идет в онлайн
комедия, мелодрама
Германия, Франция, 2017
Оно приходит ночью
детектив, триллер
США, 2017
Реальная белка 2
комедия, приключения
Канада, США, Южная Корея, 2017
Бабушка лёгкого поведения
комедия
Россия, 2017
Графомафия
комедия
Россия, 2017
Клятва
психологический триллер
Исландия, 2016
Телохранитель киллера
боевик, комедия
США, 2017
Эмоджи фильм
комедия, приключения
США, 2017
Над глубиной: Хроника выживания
драма, триллер
Австралия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью