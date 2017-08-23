Стартовали съёмки мюзикла «Mamma Mia 2» с Мерил Стрип и Амандой Сейфред

Стартовали съёмки романтической комедии Mamma Mia 2, сообщает пресс-служба студии Universal Pictures.
Спустя 10 лет после выхода фильма Mamma Mia, который собрал в мировом прокате более 600 миллионов долларов, поклонники романтичной истории смогут вновь стать свидетелями событий, происходящих на греческом острове Калокаири.
В продолжении станет известно о любопытной истории из прошлого главных героев. Мерил Стрип
вернётся к роли Донны, Джули Уолтерс
снова сыграет Рози, а Кристин Барански
- Таню. Аманда Сейфред
и Доминик Купер
сыграют Софи и Ская, а Пирс Броснан
, Стеллан Скарсгард
и Колин Фёрт
- трёх отцов Софи. Помимо уже известных нам актеров, появятся и новые лица, в числе которых Лили Джеймс
.
Режиссёром продолжения станет Ол Паркер
. Участники группы ABBA Бенни Андерсон и Бьёрн Ульвеус снова подарят фильму свои песни и музыку. Мировая премьера фильма состоится летом 2018 года
.
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