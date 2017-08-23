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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров

23 августа
2017 год

Новости кино >>
23 августа 2017
Американское финансовое издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых актёров (ранее вышел аналогичный рейтинг актрис), он опубликован на сайте издания.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров

Первую строчку рейтинга занял Марк Уолберг: с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017-го он заработал 68 миллионов долларов. Высокие доходы актёру обеспечили съёмки в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

Второе место занял Дуэйн Джонсон, ему удалось заработать за год 65 миллионов долларов. Третьим оказался Вин Дизель, чей доход составил 54,5 миллиона долларов.

Далее в рейтинге следуют Адам Сэндлер (50,5 миллионов долларов), а замыкает пятёрку лидеров Джеки Чан (49 миллионов долларов).
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