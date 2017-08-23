Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров

Американское финансовое издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых актёров (ранее вышел аналогичный рейтинг
актрис), он опубликован на сайте издания.
Первую строчку рейтинга занял Марк Уолберг
: с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017-го он заработал 68 миллионов долларов. Высокие доходы актёру обеспечили съёмки в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь»
.
Второе место занял Дуэйн Джонсон
, ему удалось заработать за год 65 миллионов долларов. Третьим оказался Вин Дизель
, чей доход составил 54,5 миллиона долларов.
Далее в рейтинге следуют Адам Сэндлер
(50,5 миллионов долларов), а замыкает пятёрку лидеров Джеки Чан
(49 миллионов долларов).
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