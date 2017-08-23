Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино

Никита Михалков
покинет попечительский совет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова российского режиссёра.
«Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность Фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идёт битва между каналами, — это все результат этой безответственности»
, — отметил Михалков.
Фонд кино был создан в 1995 году с целью поддержки отечественной кинематографии. Пост председателя попечительского совета фонда занимает режиссёр Станислав Говорухин
.
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