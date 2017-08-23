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Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино

23 августа
2017 год

Новости кино >>
23 августа 2017
Никита Михалков покинет попечительский совет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова российского режиссёра.

Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино

«Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность Фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идёт битва между каналами, — это все результат этой безответственности», — отметил Михалков.

Фонд кино был создан в 1995 году с целью поддержки отечественной кинематографии. Пост председателя попечительского совета фонда занимает режиссёр Станислав Говорухин.
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Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино фотографии
Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино фотографии
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