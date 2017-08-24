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У сериала «Очень странные дела» будет четыре сезона

24 августа
2017 год

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24 августа 2017
Создатели сериала «Очень странные дела» рассказали в интервью Vulture, что у сериала будет четыре сезона. Netflix пока официально не подтвердил эту информацию.

У сериала «Очень странные дела» будет четыре сезона

Авторы и шоураннеры проекта Мэтт Даффер и Росс Даффер сообщили: «Мы хотим снять четыре сезона, и на этом хватит». Третий сезон не был объявлен официально, но Дафферы, уверили, что он точно состоится.

Действие третьего сезона Дафферы планируют вынести за пределы городка Хокинс. «Историю нужно как-то развивать, хотя не знаю, как мы сможем объяснить то, что с детьми раз в год происходит что-то плохое. Это же просто нелепо, им пора бы убираться из этого городка!» — отметил Мэтт Даффер.

Напомним, что премьера второго сезона сериала «Очень странные дела» намечена на 27 октября.
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У сериала «Очень странные дела» будет четыре сезона фотографии
У сериала «Очень странные дела» будет четыре сезона фотографии
У сериала «Очень странные дела» будет четыре сезона фотографии
У сериала «Очень странные дела» будет четыре сезона фотографии
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