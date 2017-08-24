У сериала «Очень странные дела» будет четыре сезона

Создатели сериала «Очень странные дела»
рассказали в интервью Vulture, что у сериала будет четыре сезона. Netflix пока официально не подтвердил эту информацию.
Авторы и шоураннеры проекта Мэтт Даффер и Росс Даффер
сообщили: «Мы хотим снять четыре сезона, и на этом хватит»
. Третий сезон не был объявлен официально, но Дафферы, уверили, что он точно состоится.
Действие третьего сезона Дафферы планируют вынести за пределы городка Хокинс. «Историю нужно как-то развивать, хотя не знаю, как мы сможем объяснить то, что с детьми раз в год происходит что-то плохое. Это же просто нелепо, им пора бы убираться из этого городка!»
— отметил Мэтт Даффер.
Напомним, что премьера второго сезона сериала «Очень странные дела» намечена на 27 октября
.
обсуждение >>