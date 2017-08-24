BBC и кинокритики выбрали лучшие комедии всех времён

Издание BBC опросило 253 кинокритиков (118 женщин и 135 мужчин) из 52 стран с шести континентов, чтобы выбрать лучшие комедии всех времён.
Первую строчку рейтинга занял фильм 1959 года «В джазе только девушки» Билли Уайлдера
, в котором снялись Мэрилин Монро
, Тони Кёртис
и Джек Леммон
. На втором месте — «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика
. Третью строчку заняла комедия «Энни Холл» Вуди Аллена
.
При составлении рейтинга критикам можно было выбирать фильмы любых стран и любого года, со времен изобретения кинематографа. При этом организаторы не стали уточнять значение термина «комедия» - оставив выбор на усмотрение участников опроса. Опрос показал, что язык комедии не универсален и то, что кажется смешным на английском, зачастую не сохраняется при переводе, а жители разных стран по-разному понимают одни и те же шутки.
Полный список из 100 кинолент опубликован на сайте
компании.
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