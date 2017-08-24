Алексей Федорченко приступил к съёмках фильма по повести Михаила Зощенко

Режиссёр Алексей Федорченко
совместно с кинокомпанией «29 февраля» приступил к съёмкам фильма по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко.
Лента, создаваемая при финансовой поддержке от Министерства культуры РФ, получила рабочее название «Последняя милая Болгария». Постановщик определяет жанр своего нового проекта как «мистический детектив». В съёмках задействованы только уральские артисты. Главные роли в фильме исполнят ведущие актеры «Коляда-театра» Константин Итунин
и Илья Белов
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Алексей Федорченко признался, что идею этого фильма он вынашивал 20 лет. За основу взята повесть Зощенко «Перед восходом солнца». Режиссёр отметил, что кино не будет полностью повторять оригинал, а лишь станет вариацией на тему российской истории и охватит временной промежуток с конца девятнадцатого века до середины двадцатого.
Съёмки начались на стадионе «Уральский трубник» в Первоуральске, там сняли самую массовую сцену, которая по сюжету происходит в Казахстане на рынке Алматы. В сцене снялись 30 уральских казахов и верблюд по кличке Доча из Новоуральска.
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