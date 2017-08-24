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Алексей Федорченко приступил к съёмках фильма по повести Михаила Зощенко

24 августа
2017 год

Новости кино >>
24 августа 2017
Режиссёр Алексей Федорченко совместно с кинокомпанией «29 февраля» приступил к съёмкам фильма по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко.

Алексей Федорченко приступил к съёмках фильма по повести Михаила Зощенко

Лента, создаваемая при финансовой поддержке от Министерства культуры РФ, получила рабочее название «Последняя милая Болгария». Постановщик определяет жанр своего нового проекта как «мистический детектив». В съёмках задействованы только уральские артисты. Главные роли в фильме исполнят ведущие актеры «Коляда-театра» Константин Итунин и Илья Белов.

Алексей Федорченко признался, что идею этого фильма он вынашивал 20 лет. За основу взята повесть Зощенко «Перед восходом солнца». Режиссёр отметил, что кино не будет полностью повторять оригинал, а лишь станет вариацией на тему российской истории и охватит временной промежуток с конца девятнадцатого века до середины двадцатого.

Съёмки начались на стадионе «Уральский трубник» в Первоуральске, там сняли самую массовую сцену, которая по сюжету происходит в Казахстане на рынке Алматы. В сцене снялись 30 уральских казахов и верблюд по кличке Доча из Новоуральска.
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Алексей Федорченко приступил к съёмках фильма по повести Михаила Зощенко фотографии
Алексей Федорченко приступил к съёмках фильма по повести Михаила Зощенко фотографии
Алексей Федорченко приступил к съёмках фильма по повести Михаила Зощенко фотографии
Алексей Федорченко приступил к съёмках фильма по повести Михаила Зощенко фотографии
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