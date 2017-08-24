Музей «Гараж» покажет фильмы, посвящённые женщинам

Пресс-служба музея «Гараж» сообщила о своих планах до конца сезона. В рамках ежегодной «Ночи кино» музей организует «Фемночь», на которой представит фильмы, посвященные женщинам: культовую картину «Орландо»
с Тильдой Суинтон
в главной роли и фильм «Женщины XX века»
. Показы обоих фильмов пройдут 26 августа
.
24 и 29 августа
на большом экране можно будет увидеть ленту с участием Алисии Викандер
, Джуди Денч
и Кристофом Вальцем «Тюльпанная лихорадка»
.
С 30 августа по 3 сентября
пройдет серия показов программы «Между личным и политическим» — зрителям представят пять документальных фильмов о важнейших событиях недавнего прошлого, преломившихся в судьбах героев каждой ленты.
5 и 6 сентября
завершится серия показов «Кино о кино» с ЦДК. Последними фильмами цикла станут документальная лента «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» и отреставрированная версия самого загадочного фильма Уэллса «Леди из Шанхая»
.
8 и 9 сентября
летний кинотеатр Музея «Гараж» во второй раз станет площадкой фестиваля документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival. В рамках фестиваля покажут две российские премьеры — «Бойс» и «Маурицио Каттелан: «Ушел, скоро буду», а также фильм о безусловном базовом доходе «Теория бесплатных завтраков».
С 8 по 13 сентября
газета The Art Newspaper Russia впервые представит The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL, фестиваль художественных фильмов об искусстве и его творцах. Музей «Гараж» покажет фильмы о двух великих скульпторах XIX–XX века — Огюсте Родене и Альберто Джакометти.
С расписанием показов можно ознакомиться на сайте
.
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