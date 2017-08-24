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Музей «Гараж» покажет фильмы, посвящённые женщинам

24 августа
2017 год

Новости кино >>
24 августа 2017
Пресс-служба музея «Гараж» сообщила о своих планах до конца сезона. В рамках ежегодной «Ночи кино» музей организует «Фемночь», на которой представит фильмы, посвященные женщинам: культовую картину «Орландо» с Тильдой Суинтон в главной роли и фильм «Женщины XX века». Показы обоих фильмов пройдут 26 августа.

Музей «Гараж» покажет фильмы, посвящённые женщинам

24 и 29 августа на большом экране можно будет увидеть ленту с участием Алисии Викандер, Джуди Денч и Кристофом Вальцем «Тюльпанная лихорадка».

С 30 августа по 3 сентября пройдет серия показов программы «Между личным и политическим» — зрителям представят пять документальных фильмов о важнейших событиях недавнего прошлого, преломившихся в судьбах героев каждой ленты.

5 и 6 сентября завершится серия показов «Кино о кино» с ЦДК. Последними фильмами цикла станут документальная лента «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» и отреставрированная версия самого загадочного фильма Уэллса «Леди из Шанхая».

8 и 9 сентября летний кинотеатр Музея «Гараж» во второй раз станет площадкой фестиваля документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival. В рамках фестиваля покажут две российские премьеры — «Бойс» и «Маурицио Каттелан: «Ушел, скоро буду», а также фильм о безусловном базовом доходе «Теория бесплатных завтраков».

С 8 по 13 сентября газета The Art Newspaper Russia впервые представит The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL, фестиваль художественных фильмов об искусстве и его творцах. Музей «Гараж» покажет фильмы о двух великих скульпторах XIX–XX века — Огюсте Родене и Альберто Джакометти.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте.
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персоны
Орсон Уэллс
фильмы
Женщины XX векаЛеди из ШанхаяОрландоТюльпанная лихорадка

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Музей «Гараж» покажет фильмы, посвящённые женщинам фотографии
Музей «Гараж» покажет фильмы, посвящённые женщинам фотографии
Музей «Гараж» покажет фильмы, посвящённые женщинам фотографии
Музей «Гараж» покажет фильмы, посвящённые женщинам фотографии
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