Такого вы ещё не видели: в Парке Горького вызовут дух Николая Гоголя

24 августа в 21:00 в Парке Горького пройдет «спиритический сеанс», во время которого вызовут дух писателя Николая Васильевича Гоголя. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Посетители парка смогут лично задать свой вопрос классику и получить на него ответ во время сеанса. Что было во втором томе «Мёртвых душ», умер Гоголь или впал в летаргический сон и в кого он был по-настоящему влюблён - Николай Васильевич ответит на любые вопросы.
Мероприятие приурочено к скорой премьере фильма «Гоголь. Начало»
, которая состоится 31 августа. Роль Гоголя во время сеанса исполнит актер Александр Петров
. Изображение головы актёра с усами будет проецироваться на дерево при помощи мощного проектора с разрешением Full HD и световым потоком 20000 люмен.
Сеанс общения с «духом» Гоголя состоится под большим каштаном справа от входа в Парк.
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