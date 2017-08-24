Российский сервис Amediateka станет «домом» HBO

25 августа онлайн-сервис Amediateka и премиальный пакет Amedia Premium HD, состоящий из телеканалов Amedia Premium и Amedia Hit перезапускаются под ко-брендом «HOME OF HBO». Об этом сообщает пресс-служба российской компании.
После ребрендинга изменятся логотипы, оформление эфира телеканалов и дизайн приложений Amediateka. В поддержку перезапуска была адаптирована глобальная промокампания HBO с ключевым слоганом, отражающим миссию бренда – «HBO: это то, что нас объединяет», а также выпущены ролики о ребрендинге и HBO, и специальные промо-сюжеты, снятые с простыми зрителями и фанатами сериалов в Москве и Санкт-Петербурге.
Российская компания Amedia TV получила статус «HOME OF HBO» в России после заключения расширенной многолетней сделки, предоставляющей компании эксклюзивные права на трансляцию всех новых проектов HBO в России, а также неограниченный доступ к библиотеке студии. Премьеры всех сериалов, художественных и документальных фильмов, концертов и специальных событий будут выходить одновременно с релизами HBO в США.
Специально к перезапуску Amediateka откроет первые сезоны вышеперечисленных и многих других легендарных сериалов HBO для бесплатного просмотра. На канале Amedia Premium в сентябре появятся линейки нового художественного и документального кино, а также развлекательных шоу HBO. А на канале Amedia Hit покажут коллекцию легендарных фильмов и сериалов HBO, ставших классикой современного ТВ.
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