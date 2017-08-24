На НТВ пройдёт телепремьера мюзикла «Ла-Ла Ленд»

2-го сентября на НТВ, сразу после премьеры проекта «Ты супер! Танцы», состоится телепремьера мюзикла «Ла-Ла Ленд»
. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Героиня фильма Мия (Эмма Стоун
) подрабатывает официанткой в крошечном кафе, а вечерами бегает по прослушиваниям. Девушека грезит о светлом будущем, о головокружительной карьере и о славе. Пианист Себастьян (Райан Гослинг
) за гроши выступает в душных ресторанчиках, а сам мечтает открыть собственный джаз-клуб, где будет звучать только хорошая музыка. Окрылённые общими мечтами, Мия и Себастьян влюбляются и продолжают свой путь вместе. Судьба постоянно испытывает чувства героев, сумеют ли они быть вместе несмотря ни на что?
«Ла-Ла Ленд» собрал в прокате сумму в 445,3 миллионов долларов при производственном бюджете в 30 миллионов. История любви двух безнадёжных мечтателей, которых внезапно сводит судьба, завоевала множество престижных наград. Фильм одержал победу в семи номинациях на 74-й церемонии премии «Золотой глобус», получил 5 премий BAFTA, а также был выдвинут в 14 номинациях на 89-й церемонии вручения наград «Оскар» и получил 6 из них.
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