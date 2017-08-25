Съёмки фильма «Лето» будут заморожены

Илья Стюарт, продюсер фильма «Лето» о музыканте Викторе Цое, рассказал, что в связи с домашним арестом Кирилла Серебренникова съёмки картины будут приостановлены: «Съёмочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съёмок технических сцен и сцен, которые актёры и группа успели отрепетировать ещё вместе с режиссёром и по его заметкам. Кирилл Серебренников - наш режиссёр и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съёмочной группы и всех наших партнёров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни. Убедительно просим не распространять сомнительную и ложную информацию касательно фильма и съёмочного процесса. Мы верим, что фильм "Лето" обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семёновичем».
фото: Алексей Фокин
На данный момент кинокартина завершена на две трети, об этом ранее написал на Facebook сценарист фильма Михаил Идов. «Я уверен, что он будет завершён невзирая ни на что», — написал Идов.
Съёмки фильма о практически не известных фактах биографии именитого рок-музыканта начались в Санкт-Петербурге в конце июля. Сценарий к художественному кинофильму о малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя написали Михаил и Лили Идов. Над проектом работает кинокомпания Hype Film и продюсеры Илья Стюарт, Михаил Финогенов и Мурад Османн. В картине с участием актёров Александра Горчилина, Филиппа Авдеева и Светланы Устиновой будут использованы композиции Виктора Цоя и песни западных музыкантов, повлиявшие на формирование русского рока.
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