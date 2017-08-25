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Европейская киноакадемия призывает к освобождению Серебренникова

25 августа
2017 год

Новости кино >>
25 августа 2017
Европейская киноакадемия (EFA) призывает к освобождению российского режиссёра Кирилла Серебренникова, который в настоящий момент находится под домашним арестом. Письмо с обращением опубликовано на официальном сайте академии.

Европейская киноакадемия призывает к освобождению Серебренникова
фото: Евгений Фельдман

По мнению академиков, арест Серебренникова «политически мотивирован», и они обращаются к российским властям с просьбой «освободить задержанного немедленно и безоговорочно и гарантировать его свободное передвижение и художественное выражение».

Письмо в защиту режиссёра подписали Стеллан Скарсгард, Кен Лоуч, Агнешка Холланд, Рустам Ибрагимбеков, Сергей Лозница, Фолькер Шлёндорф, Мика Каурисмяки и другие кинематографисты.

Напомним, 23 августа в Басманном суде Москвы прошло заседание по делу Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на развитие проекта «Платформа». По решению суда ходатайство следователей было удовлетворено — постановщик заключён под домашний арест до 19 октября. Во время заключения ему будет разрешено посещать театр «Гоголь-центр» только с разрешения следователя.
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№ 2
Иоанн Рыльцев-Теребунька фон Гольтман (Урюпинскъ)   25.08.2017 - 13:29
Сии господа хватаются за каждый моментъ, дабы выразить своё отношение къ золотой касте избранныхъ читать далее>>
№ 1
АЛМ (Москва)   25.08.2017 - 13:00
А откуда европейские кинакадемики все уже знают. Может стоит дождаться окончания процесса? Почему задержание Серебренникова "политически мотивировано"? Какое отношение предъявленные Кириллу Серебренникову... читать далее>>
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