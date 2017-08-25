Европейская киноакадемия призывает к освобождению Серебренникова

анонс

Актёры сыграют в новой картине Дрю Годдарда «Суровые времена в Эль-Рояль».

Крис Хемсворт и Джефф Бриджес встретятся в заброшенном отеле

Юлия Снигирь и Анна Чиповская представят в Каннах «Хождение по мукам»

25 августа

«Киношок» сконцентрируется на фильмах из регионов России

Объявлена программа XXVI Открытого кинофестиваля, который пройдёт в Анапе с 3 по 9 сентября.