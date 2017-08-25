Европейская киноакадемия призывает к освобождению Серебренникова

По мнению академиков, арест Серебренникова «политически мотивирован», и они обращаются к российским властям с просьбой «освободить задержанного немедленно и безоговорочно и гарантировать его свободное передвижение и художественное выражение».
Напомним, 23 августа в Басманном суде Москвы прошло заседание по делу Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на развитие проекта «Платформа». По решению суда ходатайство следователей было удовлетворено — постановщик заключён под домашний арест до 19 октября. Во время заключения ему будет разрешено посещать театр «Гоголь-центр» только с разрешения следователя.
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