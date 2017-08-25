«Киношок» сконцентрируется на фильмах из регионов России

Объявлена программа XXVI Открытого кинофестиваля «Киношок-2017»
, который пройдёт в Анапе с 3 по 9 сентября
, сообщает пресс-служба смотра. В этом году фестиваль сконцентрируется на фильмах из регионов России.
В конкурс полнометражных фильмов вошли девять картин: «Ананас» Владимира Рудака
(Карелия), «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова
(Башкортостан), «Кэрэл – невидимая красота» Ильи Портнягина
и Валентина Макарова
(Якутия), «Последний романтик» Ивана Кульнева
(Карелия), «Хара Дьай. Нечисть» Степана Бурнашева
и Евгения Осипова
(Якутия), «Стоп, снято! И снова на Байкал» Михаила Козлова
(Бурятия), «Странник» Дениса Колонтая
, Дмитрия Глазовского
и Ивана Качалина
(Москва), «Эластико» Михаила Расходникова
(Бурятия) и «Язычники» Валерии Сурковой
(Москва).
За звание лучшей короткометражной работы поборются «Автобус» Азамата Тхаг[b]анова
и Тембота Шевгенова
(Адыгея, Майкоп), [/b]«Бывшие» Ирины Бас (Санкт-Петербург), «Время последних романтиков» Светланы Сухановой
(Санкт-Петербург), «Всё будет» Владимира Гросса
(Челябинск), «Дикарь» Фарзаны Утарбаевой
(Башкортостан, Уфа), «Женёк» Раушании Рахимовой
(Санкт-Петербург), «Кое-что из её дневника» Салавата Юзеева
(Татарстан, Казань), «Кофе» Валерия Мельникова
(Краснодар), «Лучшее. От первого лица» Александра Цоя
(Москва), «Мертвецы» Дмитрия Лобанова
(Екатеринбург), «Мост» Артёма Грота
(Москва), «Прикосновение» Эдуарда Ершова
(Челябинск), «Соседи» Анастасии Кусакиной
(Екатеринбург), «Стрела» Евгения Никитина
(Санкт-Петербург), «Таймлан» М. Романовского
(Москва), «Эффект домино» Владимира Александрова
(Красноярск), «Честное слово» Сергея Боровского
(Челябинск) и «Эра отсталых» Аси Торшиной
(Оренбург).
В конкурс игровых телефильмов «ТВ-Шок» включены «Зачётная весна» Чимита Жамьянова
, «Выйти замуж за Пушкина» Владимира Краснопольского
и Валерия Ускова
, «Должок» Романа Качанова
, «Завтрак в постель» Сергея Краснова
, «Мама Люба» Максима Демченко
, «Никому не говори» Дмитрия Сорокина
, «Пьяная фирма» Григория Константинопольского
, «Свидетельство о рождении» Елены Цыплаковой
и «Синхронистки» Александра Канановича
. Детское кино в конкурсе «Киномалышок» будут представлять следующие работы: «Осенью 41-го» Елены Борисовой
, «Спасти Пушкина» Филиппа Коршунова
и Павла Мирзоева
, «Второе детство» Олега Захарова
, «Опасные каникулы» Ольги Беляевой
, «Ein, zwei, drei...» Анны Багмет
, «В небо за мечтой» Игоря Перина
и «Байкальские каникулы-2»
. Председателем детского жюри на нынешнем фестивале будет Марина Яковлева
.
И, наконец, среди документальных фильмов могут получить награды ленты «Барабулька» Томы Стэнко
(Москва, место действия – Краснодарский край), «Бриллианты для моих муравьёв» Карины Виленкиной
(Москва), «Верила-верю» Дарьи Хреновой
(Москва, место действия – Амурская область), «Дело жизни. Югра» Никиты Тихонова-Рау
(Москва, место действия – Ханты-Мансийский автономный округ), «Звезда Эльяса» Михаила Теплинского
(Курская область), «Любите меня таким, какой я есть» В. Кузнецова
, В. Уразовой
и В. Фукса
(Алтай), «От бурки до кутюр» Аланы Бзаровой
(Владикавказ), «Палеолит» Владимира Корзинкина
(Липецк), «Поместье Рашкова» М. Якубсона
(Санкт-Петербург), «Романтика мистера Фишмана» Елизаветы Скоробогатовой
(Санкт-Петербург, место действия – Сахалин), «Сон красной королевы» Марины Мельник
(Москва), «Сын человеческий» С. Позднякова
(Москва), «Териберка. Live» Ю. Варенцовой
(Москва, место действия – Териберка), «Человек из Чоха» Евгении Киллих
(Сочи) и «Я с тобой» Яны Алексперовой
и Екатерины Овчинниковой
(Челябинск). Помимо документального конкурса фестиваль покажет внеконкурсную программу документальных фильмов студий Северного Кавказа.
Знакомство с новыми фильмами стран СНГ продолжится в информационной секции «Где-то рядом», в которую включены «Алмазный меч» Рустема Абдрашова
(Казахстан), «Браво, виртуоз» Левона Минасяна
(Армения, Франция, Бельгия) и «То, что никто не видит» Станиславса Токаловса
(Латвия). Кроме того, в рамках традиционной программы «Кино на площади» жителям Анапы покажут картины «Кубанские казаки» Ивана Пырьева
, «Холодное лето пятьдесят третьего...» Александра Прошкина
, «Время первых» Дмитрия Киселёва
, «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва
, «Ледокол» Николая Хомерики
и «Сказ о Петре и Февронии» Юрия Рязанова
и Юрия Кулакова
.
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