Юлия Снигирь и Анна Чиповская представят в Каннах «Хождение по мукам»

Согласно сообщению телекомпании НТВ, международная премьера сериала «Хождение по мукам»
, приуроченная к 100-летию Октябрьской революции, состоится в Каннах в рамках международной выставки MIPCOM. Фильм публике представят исполнительницы главных ролей Юлия Снигирь
и Анна Чиповская
.
«"Хождение по мукам" – масштабный проект, посвящённый 100-лению Октябрьской революции. Экранизация великого романа Алексея Толстого требовала максимальной исторической проработки, чтобы воссоздать целую эпоху на протяжении 12 эпизодов. Этот сериал, безусловно, имиджевый проект о нашей стране, культуре, о силе воли людей. Поэтому очень приятно, что именно он будет показан в первый день Каннского рынка международным каналам, продакшен-компаниям и дистрибьюторам при поддержке нашего международного партнёра Dori Media» –
поделился своим мнением о мировой премьере генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.
Действие новой адаптации романа Толстого разворачивается в Петербурге 1914 года. Город живёт «словно в ожидании рокового и страшного дня»
, общество ждёт и жаждет перемен. В центре истории – сёстры Булавины: Катя (Снигирь) и Даша (Чиповская). Обе девушки влюблены в поэта-декадента Алексея Бессонова (Антон Шагин
), который меняет их мировоззрение и привычный образ жизни. Первая мировая вносит в беззаботное существование Булавиных-Смоковниковых новые смыслы и переживания. Когда война подходит к концу, кажется, счастье близко… Однако революция и Гражданская война полностью меняют жизнь сестёр, их семей и всей страны. Пути героев не раз пересекаются и расходятся вновь. «Хождение по мукам» становится для них не метафорой, а реальной жизнью.
Историю, которая охватит действие всей трилогии о русской интеллигенции, по сценарию Елены Райской
поставил Константин Худяков
. Съёмки проекта, поддержанного Министерством Культуры, прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Пятигорске, Риге и Архангельске.
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