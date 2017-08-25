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Крис Хемсворт и Джефф Бриджес встретятся в заброшенном отеле

25 августа
2017 год

Новости кино >>
25 августа 2017
Крису Хемсворту и Джеффу Бриджесу достались главные роли в мистическом триллере Дрю Годдарда «Суровые времена в Эль-Рояль» (Bad Times At The El Royale), сообщает Empire.

Крис Хемсворт и Джефф Бриджес встретятся в заброшенном отеле

О картине известно лишь то, что её действие развернётся в 1960-х в заброшенном отеле «Эль-Рояль» рядом с озером Тахо, что в Калифорнии. Нам расскажут про группу персонажей разной степени гнусности, которых судьба, к несчастью, свела вместе.

Годдард поставит и спродюсирует ленту по собственному сценарию. Съёмки намечены на январь 2018-го, а в прокат фильм выйдет 5 октября того же года.

Напомним, Дрю Годдард известен, прежде всего, как сценарист. На его счету сценарии к «Марсианину» Ридли Скотта, «Монстро» Джея Джея Абрамса, а также к популярным сериалам «Остаться в живых», «Шпионка», «Ангел» и «Баффи – истребительница вампиров». В 2011 году он дебютировал в режиссуре, сняв хоррор «Хижина в лесу».
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