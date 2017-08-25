Крис Хемсворт и Джефф Бриджес встретятся в заброшенном отеле

Крису Хемсворту
и Джеффу Бриджесу
достались главные роли в мистическом триллере Дрю Годдарда «Суровые времена в Эль-Рояль»
(Bad Times At The El Royale), сообщает Empire.
О картине известно лишь то, что её действие развернётся в 1960-х в заброшенном отеле «Эль-Рояль» рядом с озером Тахо, что в Калифорнии. Нам расскажут про группу персонажей разной степени гнусности, которых судьба, к несчастью, свела вместе.
Годдард поставит и спродюсирует ленту по собственному сценарию. Съёмки намечены на январь 2018-го, а в прокат фильм выйдет 5 октября того же года.
Напомним, Дрю Годдард известен, прежде всего, как сценарист. На его счету сценарии к «Марсианину» Ридли Скотта
, «Монстро» Джея Джея Абрамса
, а также к популярным сериалам «Остаться в живых»
, «Шпионка»
, «Ангел»
и «Баффи – истребительница вампиров»
. В 2011 году он дебютировал в режиссуре, сняв хоррор «Хижина в лесу»
.
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