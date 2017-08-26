Винченцо Натали испытает «Дрожь земли»

По информации Deadline, Винченцо Натали
(«Куб»
, «Химера»
) возьмётся за постановку пилота многосерийного продолжения культового хоррора «Дрожь земли»
, которое разрабатывает кабельный канал Syfy.
Натали не является новичком на телевидении. В частности, он работал в качестве постановщика над такими известными сериалами, как «Штамм»
, «Ганнибал»
и «Американские боги»
.
Известно, что Кевин Бэйкон
вернётся к прославившей его роли Валентина Макки.
Над сценарием работает шоураннер проекта Эндрю Миллер
(«Пустота»)
. Он же выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Бэйконом, Джессикой Роудс
и Дэвидом Шиффом
. За производство отвечают Blumhouse Productions и Universal Cable Productions.
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