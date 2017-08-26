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Винченцо Натали испытает «Дрожь земли»

26 августа
2017 год

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26 августа 2017
По информации Deadline, Винченцо Натали («Куб», «Химера») возьмётся за постановку пилота многосерийного продолжения культового хоррора «Дрожь земли», которое разрабатывает кабельный канал Syfy.

Винченцо Натали испытает «Дрожь земли»

Натали не является новичком на телевидении. В частности, он работал в качестве постановщика над такими известными сериалами, как «Штамм», «Ганнибал» и «Американские боги».

Известно, что Кевин Бэйкон вернётся к прославившей его роли Валентина Макки.

Над сценарием работает шоураннер проекта Эндрю Миллер («Пустота»). Он же выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Бэйконом, Джессикой Роудс и Дэвидом Шиффом. За производство отвечают Blumhouse Productions и Universal Cable Productions.
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