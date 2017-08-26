В Москве состоится XVI Фестиваль израильского кино

C 2 по 17 сентября
в столичном кинотеатре «Пионер» состоится XVI Фестиваль израильского кино
. В программе этого года представлены самые разные фильмы — комедии, драмы, романтические истории, при этом каждая из картин отличается непременной авторской интонацией. Большинство представленных картин получило высокую оценку профессионалов киноиндустрии и зрителей на крупнейших израильских и мировых кинофестивалях. Почти все киноленты будут показаны в России впервые, сообщает пресс-служба фестиваля.
На торжественном открытии, которое пройдёт 2 сентября в «Летнем Пионере» в Парке Сокольники, будет показана получившая 11 номинаций Израильской киноакадемии картина «Вышибала»
об охраннике, занимающемся рэкетом. Ленту представят режиссёр Мени Яиш
и исполнитель главной роли Морис Коэн
. А на закрытии фестиваля 17 сентября режиссёр Эмиль Бен-Шимон
представит трагикомедию «Женский балкон»
о пожилой паре, лишившейся из-за трагедии синагоги, где можно было не только помолиться, но и встретиться с друзьями.
Фестиваль познакомит зрителей с современной жизнью и культурой Израиля —стремительно развивающейся страны на перекрестке прогресса и священных традиций, Востока и Запада, религиозности и свободы от условностей. В центре программы — фильмы о национальном прошлом, которое непредвиденным образом отзывается и заново интерпретируется в настоящем, о выборе между личным путем и следованием семейным устоям, о войне, мире и жизни во время боевых действий. Событием станет показ отреставрированной версии классики израильского кино — драмы Рафи Букая «Аванти пополо»
, которая стала национальным хитом и была вновь показана на прошедшем Берлинском кинофестивале. Также в программе один из последних фестивальных хитов — актуальная драма о конфликте поколений «Леса» Матана Яира
, чья премьера состоялась на последнем Каннском кинофестивале.
Приобрести билеты и ознакомиться с полной программой и расписанием фестиваля можно на сайте кинотеатра «Пионер»
.
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