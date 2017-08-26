Когда Джокер встретил Харли Квин: влюблённой парочке суперзлодеев посвятят спин-офф

Согласно THR, у Джокера и Харли Квинн появится свой собственный фильм в рамках расширенной вселенной DC.
Режиссёрское кресло поделят между собой Гленн Фикарра
и Джон Рекуа
(«Эта — дурацкая — любовь»
), они же напишут сценарий. Джаред Лето
и Марго Робби
вновь предстанут в костюмах, которые отлично сидели на них в «Отряде самоубийц»
.
Лента будет представлять собой «криминальную любовную историю»
, описываемую как «"Когда Гарри встретил Салли" под бензедрином»
. В картине можно будет увидеть и других персонажей вселенной DC, помимо Джокера и Харли, а действие развернётся сразу после «Отряда самоубийц 2»
, который пока остаётся без постановщика и даты релиза.
Напомним, на днях была анонсирована сольная лента Джокера, над которой будет работать в качестве продюсера Мартин Скорсезе
. Лето не будет участвовать в этом проекте, чьим режиссёром заявлен Тодд Филлипс
. Кроме того, отдельного фильма удостоилась и Харли Квин, которую вновь сыграет Робби.
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