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Когда Джокер встретил Харли Квин: влюблённой парочке суперзлодеев посвятят спин-офф

26 августа
2017 год

Новости кино >>
26 августа 2017
Согласно THR, у Джокера и Харли Квинн появится свой собственный фильм в рамках расширенной вселенной DC.

Когда Джокер встретил Харли Квин: влюблённой парочке суперзлодеев посвятят спин-офф

Режиссёрское кресло поделят между собой Гленн Фикарра и Джон Рекуа («Эта — дурацкая — любовь»), они же напишут сценарий. Джаред Лето и Марго Робби вновь предстанут в костюмах, которые отлично сидели на них в «Отряде самоубийц».

Лента будет представлять собой «криминальную любовную историю», описываемую как «"Когда Гарри встретил Салли" под бензедрином». В картине можно будет увидеть и других персонажей вселенной DC, помимо Джокера и Харли, а действие развернётся сразу после «Отряда самоубийц 2», который пока остаётся без постановщика и даты релиза.

Напомним, на днях была анонсирована сольная лента Джокера, над которой будет работать в качестве продюсера Мартин Скорсезе. Лето не будет участвовать в этом проекте, чьим режиссёром заявлен Тодд Филлипс. Кроме того, отдельного фильма удостоилась и Харли Квин, которую вновь сыграет Робби.
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