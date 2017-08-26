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Джеймс Ганн вспомнил про «Старски и Хатча»

26 августа
2017 год

Новости кино >>
26 августа 2017
Джеймс Ганн возьмётся за телевизионный ребут популярного полицейского сериала 70-х «Старски и Хатч», сообщает Deadline.

Джеймс Ганн вспомнил про «Старски и Хатча»

Создатель «Стражей галактики» напишет сценарий вместе с братом Брайаном и кузеном Марком, а также поставит пилот при условии, если у него будет свободное время.

Ганны заявлены в качестве исполнительных продюсеров наряду с Нилом Х. Морицем и Павун Шетти. За производство будет отвечать Sony Pictures TV Studios. В настоящий момент решается, какой именно канал будет транслировать будущее телешоу.

Сериал Уильяма Блинна, шедший на ABC с 1975-го по 1979 год, поведал зрителям о Дэвиде Майкле Старски (Пол Майкл Глейзер) и Кеннете Ричарде «Хатче» Хатчинсоне (Дэвид Соул) — полицейских из вымышленного города Бэй-Сити в Южной Калифорнии, работавших дуэтом при расследовании преступлений. В нулевые про телешоу вспомнили, выпустив полнометражную пародию Тодда Филлипса с Оуэном Уилсоном и Беном Стиллером в титульных ролях.
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