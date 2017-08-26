Джеймс Ганн вспомнил про «Старски и Хатча»

Джеймс Ганн
возьмётся за телевизионный ребут популярного полицейского сериала 70-х «Старски и Хатч»
, сообщает Deadline.
Создатель «Стражей галактики»
напишет сценарий вместе с братом Брайаном
и кузеном Марком
, а также поставит пилот при условии, если у него будет свободное время.
Ганны заявлены в качестве исполнительных продюсеров наряду с Нилом Х. Морицем
и Павун Шетти
. За производство будет отвечать Sony Pictures TV Studios. В настоящий момент решается, какой именно канал будет транслировать будущее телешоу.
Сериал Уильяма Блинна
, шедший на ABC с 1975-го по 1979 год, поведал зрителям о Дэвиде Майкле Старски (Пол Майкл Глейзер
) и Кеннете Ричарде «Хатче» Хатчинсоне (Дэвид Соул
) — полицейских из вымышленного города Бэй-Сити в Южной Калифорнии, работавших дуэтом при расследовании преступлений. В нулевые про телешоу вспомнили, выпустив полнометражную пародию Тодда Филлипса
с Оуэном Уилсоном
и Беном Стиллером
в титульных ролях.
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