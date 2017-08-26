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Опубликован дублированный трейлер мультфильма Макото Синкая «Твоё имя»

26 августа
2017 год

Новости кино >>
26 августа 2017
Опубликован дублированный трейлер мультфильма Макото Синкая «Твоё имя», который выйдет в российский прокат 7 сентября.



Новая работа мастера повествует о девушке Мицухе из японской провинции и юноше Таки, живущем в Токио, которые обнаруживают, что между ними существует необъяснимая связь.

«Твоё имя» считается самым кассовым аниме в истории. Только в родной Японии картине удалось собрать около 23 миллиардов йен (примерно $218 млн). Общая же касса фильма составляет более 350 миллионов долларов.

Макото Синкай прославился благодаря аниме «Голос далёкой звезды», «За облаками», «5 сантиметров в секунду», «Ловцы забытых голосов» и «Сад изящных слов».
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