Опубликован дублированный трейлер мультфильма Макото Синкая «Твоё имя»

Новая работа мастера повествует о девушке Мицухе из японской провинции и юноше Таки, живущем в Токио, которые обнаруживают, что между ними существует необъяснимая связь.
«Твоё имя» считается самым кассовым аниме в истории. Только в родной Японии картине удалось собрать около 23 миллиардов йен (примерно $218 млн). Общая же касса фильма составляет более 350 миллионов долларов.
Макото Синкай прославился благодаря аниме «Голос далёкой звезды», «За облаками», «5 сантиметров в секунду», «Ловцы забытых голосов» и «Сад изящных слов».
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