Леголас займётся расследованием сказочной танцовщицы

Орландо Блум
сыграет главную роль в 8-серийном фэнтези-триллере «Карнавальная шумиха»
(Carnival Row), который поставит для потокового сервиса Amazon режиссёр «Шерлока» Пол Макгиган
, сообщает Variety.
Сериал расскажет о большом городе, в котором люди сосуществуют с необычными иммигрантами — сказочными существами, бежавшими от войны, разразившейся в их волшебной стране. И без того напряжённое соседство усугубляется появлением в мегаполисе серийного убийцы. Блуму предстоит воплотить образ инспектора полиции Райкрофта Филострэта, который расследует убийство танцовщицы-иммигрантки.
Автором идеи числится Гильермо дель Торо
, выбывший из проекта из-за занятости. На сценарием корпит Рене Эчеваррия
(«4400»
), являющийся исполнительным продюсером вместе с Трэвисом Бичемом
(«Тихоокеанский рубеж»
), Блумом и Макгиганом. За производство отвечает Legendary Television.
Съёмки стартуют осенью этого года, премьера назначена на 2019-й.
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