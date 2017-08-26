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Леголас займётся расследованием сказочной танцовщицы

26 августа
2017 год

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26 августа 2017
Орландо Блум сыграет главную роль в 8-серийном фэнтези-триллере «Карнавальная шумиха» (Carnival Row), который поставит для потокового сервиса Amazon режиссёр «Шерлока» Пол Макгиган, сообщает Variety.

Орландо Блум

Сериал расскажет о большом городе, в котором люди сосуществуют с необычными иммигрантами — сказочными существами, бежавшими от войны, разразившейся в их волшебной стране. И без того напряжённое соседство усугубляется появлением в мегаполисе серийного убийцы. Блуму предстоит воплотить образ инспектора полиции Райкрофта Филострэта, который расследует убийство танцовщицы-иммигрантки.

Автором идеи числится Гильермо дель Торо, выбывший из проекта из-за занятости. На сценарием корпит Рене Эчеваррия («4400»), являющийся исполнительным продюсером вместе с Трэвисом Бичемом («Тихоокеанский рубеж»), Блумом и Макгиганом. За производство отвечает Legendary Television.

Съёмки стартуют осенью этого года, премьера назначена на 2019-й.
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