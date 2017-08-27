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Дж. К. Симмонс и Вера Фармига снимутся в байопике американского политика

27 августа
2017 год

Новости кино >>
27 августа 2017
Вера Фармига и Дж. К. Симмонс присоединились к актёрскому составу фильма об американском политике и юристе Гэри Харте, сообщает The Hollywood Reporter.

Дж. К. Симмонс и Вера Фармига снимутся в байопике американского политика

На главную роль в проекте уже утверждён Хью Джекман. В режиссёрском кресле Джейсон Райтман - автор «Джуно» и «Мне бы в небо».

Гэри Харт был сенатором США от штата Колорадо в период с 1975 по 1987 гг., но прославился он своими президентскими кампаниями в 1984 и 1988 гг. Во время последней попытки стать президентом, Харт шёл впереди своего оппонента по выборам Майка Дукакиса, однако в итоге он проиграл из-за обвинений прессы во внебрачных связях. После этого Харт вернулся к частной юридической практике, принимал участие в работе государственных комиссий. В 2001 году Харт смог защитить диссертацию и получил степень Ph.D, а следом и профессорское звание в университете Колорадо.

Чем именно оказалась примечательна история Харта для режиссёра, пока загадка. Видимо, стоит дождаться выхода фильма в прокат. Сроки работы над картиной пока неизвестны.
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Дж. К. Симмонс и Вера Фармига снимутся в байопике американского политика фотографии
Дж. К. Симмонс и Вера Фармига снимутся в байопике американского политика фотографии
Дж. К. Симмонс и Вера Фармига снимутся в байопике американского политика фотографии
Дж. К. Симмонс и Вера Фармига снимутся в байопике американского политика фотографии
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