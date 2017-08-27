Дж. К. Симмонс и Вера Фармига снимутся в байопике американского политика

Вера Фармига
и Дж. К. Симмонс
присоединились к актёрскому составу фильма об американском политике и юристе Гэри Харте, сообщает The Hollywood Reporter.
На главную роль в проекте уже утверждён Хью Джекман
. В режиссёрском кресле Джейсон Райтман
- автор «Джуно»
и «Мне бы в небо»
.
Гэри Харт был сенатором США от штата Колорадо в период с 1975 по 1987 гг., но прославился он своими президентскими кампаниями в 1984 и 1988 гг. Во время последней попытки стать президентом, Харт шёл впереди своего оппонента по выборам Майка Дукакиса, однако в итоге он проиграл из-за обвинений прессы во внебрачных связях. После этого Харт вернулся к частной юридической практике, принимал участие в работе государственных комиссий. В 2001 году Харт смог защитить диссертацию и получил степень Ph.D, а следом и профессорское звание в университете Колорадо.
Чем именно оказалась примечательна история Харта для режиссёра, пока загадка. Видимо, стоит дождаться выхода фильма в прокат. Сроки работы над картиной пока неизвестны.
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