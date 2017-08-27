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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актёров и актрис сериалов

27 августа
2017 год

Новости кино >>
27 августа 2017
Издание Variety, вдохновившись рейтингами Forbes самых высокооплачиваемых актёров и актрис кино, обратило своё внимание на доходы звёзд малого экрана. На сайте появился рейтинг самых высокооплачиваемых актёров и актрис сериалов.

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актёров и актрис сериалов

Первую строчки занял Роберт Де Ниро: он получал по 775 тысяч долларов за эпизод сериала о мафии, который снимает студия Amazon. Проект пока не получил название и дату выхода на экраны.

На втором месте — Марк Хэрмон, актёр сериала «Морская полиция». За одну серию он зарабатывал по 525 тысяч долларов.

Третью строчку разделили между собой звезды «Игры престолов» Эмилия Кларк, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Кит Харингтон и Лена Хиди, а также Кевин Костнер («Йеллоустоун») и Кевин Спейси («Карточный домик»). Зарплата каждого артиста составила 500 тысяч долларов за эпизод.
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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актёров и актрис сериалов фотографии
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актёров и актрис сериалов фотографии
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актёров и актрис сериалов фотографии
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актёров и актрис сериалов фотографии
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