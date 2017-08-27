Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актёров и актрис сериалов

Издание Variety, вдохновившись рейтингами Forbes самых высокооплачиваемых актёров
и актрис
кино, обратило своё внимание на доходы звёзд малого экрана. На сайте появился рейтинг самых высокооплачиваемых актёров и актрис сериалов.
Первую строчки занял Роберт Де Ниро
: он получал по 775 тысяч долларов за эпизод сериала о мафии
, который снимает студия Amazon. Проект пока не получил название и дату выхода на экраны.
На втором месте — Марк Хэрмон
, актёр сериала «Морская полиция»
. За одну серию он зарабатывал по 525 тысяч долларов.
Третью строчку разделили между собой звезды «Игры престолов» Эмилия Кларк
, Николай Костер-Вальдау
, Питер Динклэйдж
, Кит Харингтон
и Лена Хиди
, а также Кевин Костнер
(«Йеллоустоун») и Кевин Спейси
(«Карточный домик»
). Зарплата каждого артиста составила 500 тысяч долларов за эпизод.
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