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Роберт Земекис снимет пилот сериала о загадочном исчезновении самолета

27 августа
2017 год

Новости кино >>
27 августа 2017
Роберт Земекис и Джефф Рейк снимут пилот драматического сериала «Манифест» для NBC, сообщает Deadline.

Роберт Земекис снимет пилот сериала о загадочном исчезновении самолета

В центре сюжета окажется история с мистическим исчезновением и таинственным возвращением самолёта. По сценарию огромный самолёт исчезает при загадочных обстоятельствах, после случившегося не было обнаружено никаких обломков. Спустя пять лет после произошедшего самолёт внезапно возвращается. Для пассажиров прошло всего пару минут, хотя весь мир считал их мёртвыми много лет.

Сценарий «Манифеста» написал Джефф Рейк, он же станет исполнительным продюсером. Земекис тоже займётся продюсированием сериала со своей компанией Compari Entertainment. Подробности проекта и сроки работ пока не уточняются.
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Роберт Земекис снимет пилот сериала о загадочном исчезновении самолета фотографии
Роберт Земекис снимет пилот сериала о загадочном исчезновении самолета фотографии
Роберт Земекис снимет пилот сериала о загадочном исчезновении самолета фотографии
Роберт Земекис снимет пилот сериала о загадочном исчезновении самолета фотографии
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