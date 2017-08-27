Тони Гилрой займётся сценарием триллера для Warner Bros.

Студия Warner Bros. наняла режиссёра и сценариста Тони Гилроя
для работы над своим проектом-долгостроем под рабочим названием Methuselah, сообщает Deadline.
Фильм пытаются запустить в разработку вот уже 15 лет. В прошлом сообщалось, что главная роль закреплена за Томом Крузом
, а режиссёром станет Хоаким Роннинг. Работа над лентой так и не началась, а команда быстро разбежалась. Сейчас неизвестно, кто будет сниматься в фильме, а кто снимать. Уточняется, что Гилрой перепишет сценарий триллера, и если он изъявит желание самостоятельно снять картину, то ему отдадут режиссёрское кресло.
В центре сюжета картины мужчина, который не стареет уже 400 лет. За это время он овладел множеством языков, преуспел в науке и научился выживать со своей особенностью. Уточняется, что Гилрой планирует снять напряжённый триллер. Других подробностей пока нет.
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