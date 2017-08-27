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Тони Гилрой займётся сценарием триллера для Warner Bros.

27 августа
2017 год

Новости кино >>
27 августа 2017
Студия Warner Bros. наняла режиссёра и сценариста Тони Гилроя для работы над своим проектом-долгостроем под рабочим названием Methuselah, сообщает Deadline.

Тони Гилрой займётся сценарием триллера для Warner Bros.

Фильм пытаются запустить в разработку вот уже 15 лет. В прошлом сообщалось, что главная роль закреплена за Томом Крузом, а режиссёром станет Хоаким Роннинг. Работа над лентой так и не началась, а команда быстро разбежалась. Сейчас неизвестно, кто будет сниматься в фильме, а кто снимать. Уточняется, что Гилрой перепишет сценарий триллера, и если он изъявит желание самостоятельно снять картину, то ему отдадут режиссёрское кресло.

В центре сюжета картины мужчина, который не стареет уже 400 лет. За это время он овладел множеством языков, преуспел в науке и научился выживать со своей особенностью. Уточняется, что Гилрой планирует снять напряжённый триллер. Других подробностей пока нет.
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Тони Гилрой займётся сценарием триллера для Warner Bros. фотографии
Тони Гилрой займётся сценарием триллера для Warner Bros. фотографии
Тони Гилрой займётся сценарием триллера для Warner Bros. фотографии
Тони Гилрой займётся сценарием триллера для Warner Bros. фотографии
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