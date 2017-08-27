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Джейми Белл снимется в ТВ-продолжении фильма «Телепорт»

27 августа
2017 год

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27 августа 2017
Фильм Дага Лаймана «Телепорт» 2008 года получит телевизионное продолжение, сообщает Deadline.

Джейми Белл снимется в ТВ-продолжении фильма «Телепорт»

Проект разрабатывают актёр Джейми Белл, который сыграл Гриффина в полнометражном фильме, и режиссёр-сценарист Джулиан Симпсон («Доктор Кто»). Производством сериала займутся Studio Canal, New Regency и Lionsgate. Джейми вернется к образу джампера Гриффина, который в оригинальной картине был лишь на вторых ролях. Пока неизвестно, какой именно роман цикла Стивена Гулда ляжет в основу сериала.

Также известно, что сам Даг Лайман занимается пилотным эпизодом другого сериала, который станет продолжением «Телепорта». Он основан на третьем романе цикла под названием «Импульс». Продюсирует проект Дуэйн Джонсон. Сериал расскажет о приключениях дочери главных героев полнометражного фильма, унаследовавшей способность к телепортации.

Таким образом, поклонников джамперов ждёт сразу два сериала по серии «Телепорт».
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Джейми Белл снимется в ТВ-продолжении фильма «Телепорт» фотографии
Джейми Белл снимется в ТВ-продолжении фильма «Телепорт» фотографии
Джейми Белл снимется в ТВ-продолжении фильма «Телепорт» фотографии
Джейми Белл снимется в ТВ-продолжении фильма «Телепорт» фотографии
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