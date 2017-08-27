Джейми Белл снимется в ТВ-продолжении фильма «Телепорт»

Фильм Дага Лаймана «Телепорт
» 2008 года получит телевизионное продолжение, сообщает Deadline.
Проект разрабатывают актёр Джейми Белл
, который сыграл Гриффина в полнометражном фильме, и режиссёр-сценарист Джулиан Симпсон
(«Доктор Кто»
). Производством сериала займутся Studio Canal, New Regency и Lionsgate. Джейми вернется к образу джампера Гриффина, который в оригинальной картине был лишь на вторых ролях. Пока неизвестно, какой именно роман цикла Стивена Гулда ляжет в основу сериала.
Также известно, что сам Даг Лайман занимается пилотным эпизодом другого сериала, который станет продолжением «Телепорта». Он основан на третьем романе цикла под названием «Импульс». Продюсирует проект Дуэйн Джонсон
. Сериал расскажет о приключениях дочери главных героев полнометражного фильма, унаследовавшей способность к телепортации.
Таким образом, поклонников джамперов ждёт сразу два сериала по серии «Телепорт».
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