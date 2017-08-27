Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало»

В сети появился тизер нового сезона сериала «Чёрное зеркало», ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.
Четвёртый сезон популярного фантастического сериала будет состоять из шести серий, которые получили названия Arkangel, Black Museum, Crocodile, Hang the DJ, Metalhead и USS Callister. Каждый эпизод, как и в прошлых сезонах, будет представлять собой отдельную законченную историю с новым набором актёров.
Напомним, что в каждой серии создатели фантазируют на тему «коллективного беспокойства в современном мире», путей развития современных технологий и их влияние на человека. Премьера новых эпизодов должна состояться этой осенью.
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