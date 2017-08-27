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Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало»

27 августа
2017 год

Новости кино >>
27 августа 2017
В сети появился тизер нового сезона сериала «Чёрное зеркало», ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.



Четвёртый сезон популярного фантастического сериала будет состоять из шести серий, которые получили названия Arkangel, Black Museum, Crocodile, Hang the DJ, Metalhead и USS Callister. Каждый эпизод, как и в прошлых сезонах, будет представлять собой отдельную законченную историю с новым набором актёров.

Напомним, что в каждой серии создатели фантазируют на тему «коллективного беспокойства в современном мире», путей развития современных технологий и их влияние на человека. Премьера новых эпизодов должна состояться этой осенью.
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Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало» фотографии
Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало» фотографии
Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало» фотографии
Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало» фотографии
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