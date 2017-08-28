Умер Тоуб Хупер

Земля оскудела ещё на одного мастера ужасов — следом за Джорджем Ромеро
последовал Тоуб Хупер
. Культовый хоррор-мейкер скончался 26 августа
на 75
году жизни в пригороде Лос-Анджелеса Шерман-Оукс, сообщает Variety. Причины смерти не уточняются.
Свои соболезнования родным и близким режиссёра выразили многие его коллеги по цеху. Элай Рот
рассказал Deadline о том, какое сильное влияние оказал на него Хупер. Джон Карпентер
вспоминает мастера как «доброго, порядочного человека и друга»
. Джеймс Ван
написал в Twitter: «Человек нежной души. Ваше наследие живёт»
. Том Холленд
опубликовал совместную фотографию с Тоубом, подписав её следующим образом: «Одна из самых добрых душ, которые я когда-либо знал, с прекрасным чувством юмора»
. Стивен Кинг
вспомнил о совместной работе с ним над телевизионной адаптацией романа «Участь Салема». Скотт Дерриксон
назвал Хупера «королем трансгрессивного хоррора»
. Эдгар Райт
напомнил читателям своего твиттера, что мир потерял человека, создавшего «несколько потрясающих, незабываемых моментов в кино»
. Кэролайн Уильямс
, сыгравшая в «Техасской резне бензопилой 2», рассказала о ней и режиссёре в Instagram. Джеймс Ганн
поделился воспоминанием о своём детском страхе: «Он создал тот момент, который больше всего меня пугал в детстве — мёртвого ребенка, постукивающего по окну в телевизионном фильме "Участь Салема"»
. Клайв Баркер
выразил уверенность в том, что несмотря на то, что «бензопила успокоилась»
, её звук закрепился на века. А Кевин Смит
напомнил всем, что «пила - это семья»
. О покойном также тепло отозвались Брайан Фуллер
, Уильям Фридкин
, Пэттон Освальт
, Билл Мосли
и другие кинематографисты.
Уиллард Тоуб Хупер
родился 25 января 1943
года в техасском городе Остин. До прихода в кинематограф работал преподавателем в колледже и оператором учебных фильмов. Кино увлекался с юных лет. С 9 лет Тоуб снимал всё, что считал важным, на отцовскую 8-миллиметровую камеру. Известна его первая звуковая работа под названием «Бездна»
, которую он создал в 16 лет. Позже, в 1968 году, для некоммерческой сети PBS он снимает киносюжет о фолк-группе Peter, Paul and Mary
, который впоследствии попал на кинофестиваль в Атланте.
Режиссёр прославился в 31 год, когда в 1974-м решил создать малобюджетный фильм о маньяках, собрав молодую команду из коллег и студентов. «Техасская резня бензопилой»
была снята за пару недель и стала его пропуском в Голливуд в число признанных деятелей киноужаса. Помимо творческого успеха (дебютант-постановщик получил престижный приз критики МКФ фантастического кино в Авориазе), картина стала удачей и в коммерческом плане, поскольку заработала 30,9 миллионов долларов при скромном бюджете (83532 $). Ещё одним успешным хоррором мастера считается «Полтергейст»
, хотя поговаривают, что основную работу над фильмом проделал его сценарист и продюсер Стивен Спилберг
.
На счету Хупера 37
режиссёрских работ, среди которых особое место занимают «Съеденные заживо»
с Робертом Ингландом
, экранизации произведений Стивена Кинга «Участь Салема»
и «Давилка»
, «Смертельный балаган»
, сиквел «Техасской резни бензопилой»
с Деннисом Хоппером
, sci-fi «Жизненная сила»
, ремейк фантастических «Захватчиков с Марса»
, телеальманах «Мешки для трупов»
(совместно с Джоном Карпентером) и «Кошмар дома на холме»
. Постановщик также много работал на телевидении. В частности, он поставил эпизоды для таких сериалов, как «Удивительные истории»
, «Байки из склепа»
, «Кошмары Фредди»
, «Мастера ужасов»
, «Человек ниоткуда»
и «Тёмные небеса»
. Кроме того, Тоуб засветился в небольших ролях в картинах «Поездка в Америку»
, «Лунатики»
, «Мешки для трупов» и «Техасская резня бензопилой 2».
Последней работой мастера стал «Джинн»
, снятый им в Арабских Эмиратах. В сентябре на экраны выйдет «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»
, представляющая собой приквел шедевра Хупера, чей ремейк осуществил Маркус Ниспел
в 2003 году.
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