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Умер Тоуб Хупер

28 августа
2017 год

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28 августа 2017
Земля оскудела ещё на одного мастера ужасов — следом за Джорджем Ромеро последовал Тоуб Хупер. Культовый хоррор-мейкер скончался 26 августа на 75 году жизни в пригороде Лос-Анджелеса Шерман-Оукс, сообщает Variety. Причины смерти не уточняются.

Умер Тоуб Хупер

Свои соболезнования родным и близким режиссёра выразили многие его коллеги по цеху. Элай Рот рассказал Deadline о том, какое сильное влияние оказал на него Хупер. Джон Карпентер вспоминает мастера как «доброго, порядочного человека и друга». Джеймс Ван написал в Twitter: «Человек нежной души. Ваше наследие живёт». Том Холленд опубликовал совместную фотографию с Тоубом, подписав её следующим образом: «Одна из самых добрых душ, которые я когда-либо знал, с прекрасным чувством юмора». Стивен Кинг вспомнил о совместной работе с ним над телевизионной адаптацией романа «Участь Салема». Скотт Дерриксон назвал Хупера «королем трансгрессивного хоррора». Эдгар Райт напомнил читателям своего твиттера, что мир потерял человека, создавшего «несколько потрясающих, незабываемых моментов в кино». Кэролайн Уильямс, сыгравшая в «Техасской резне бензопилой 2», рассказала о ней и режиссёре в Instagram. Джеймс Ганн поделился воспоминанием о своём детском страхе: «Он создал тот момент, который больше всего меня пугал в детстве — мёртвого ребенка, постукивающего по окну в телевизионном фильме "Участь Салема"». Клайв Баркер выразил уверенность в том, что несмотря на то, что «бензопила успокоилась», её звук закрепился на века. А Кевин Смит напомнил всем, что «пила - это семья». О покойном также тепло отозвались Брайан Фуллер, Уильям Фридкин, Пэттон Освальт, Билл Мосли и другие кинематографисты.

Умер Тоуб Хупер

Уиллард Тоуб Хупер родился 25 января 1943 года в техасском городе Остин. До прихода в кинематограф работал преподавателем в колледже и оператором учебных фильмов. Кино увлекался с юных лет. С 9 лет Тоуб снимал всё, что считал важным, на отцовскую 8-миллиметровую камеру. Известна его первая звуковая работа под названием «Бездна», которую он создал в 16 лет. Позже, в 1968 году, для некоммерческой сети PBS он снимает киносюжет о фолк-группе Peter, Paul and Mary, который впоследствии попал на кинофестиваль в Атланте.

Режиссёр прославился в 31 год, когда в 1974-м решил создать малобюджетный фильм о маньяках, собрав молодую команду из коллег и студентов. «Техасская резня бензопилой» была снята за пару недель и стала его пропуском в Голливуд в число признанных деятелей киноужаса. Помимо творческого успеха (дебютант-постановщик получил престижный приз критики МКФ фантастического кино в Авориазе), картина стала удачей и в коммерческом плане, поскольку заработала 30,9 миллионов долларов при скромном бюджете (83532 $). Ещё одним успешным хоррором мастера считается «Полтергейст», хотя поговаривают, что основную работу над фильмом проделал его сценарист и продюсер Стивен Спилберг.

Умер Тоуб Хупер

На счету Хупера 37 режиссёрских работ, среди которых особое место занимают «Съеденные заживо» с Робертом Ингландом, экранизации произведений Стивена Кинга «Участь Салема» и «Давилка», «Смертельный балаган», сиквел «Техасской резни бензопилой» с Деннисом Хоппером, sci-fi «Жизненная сила», ремейк фантастических «Захватчиков с Марса», телеальманах «Мешки для трупов» (совместно с Джоном Карпентером) и «Кошмар дома на холме». Постановщик также много работал на телевидении. В частности, он поставил эпизоды для таких сериалов, как «Удивительные истории», «Байки из склепа», «Кошмары Фредди», «Мастера ужасов», «Человек ниоткуда» и «Тёмные небеса». Кроме того, Тоуб засветился в небольших ролях в картинах «Поездка в Америку», «Лунатики», «Мешки для трупов» и «Техасская резня бензопилой 2».

Последней работой мастера стал «Джинн», снятый им в Арабских Эмиратах. В сентябре на экраны выйдет «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», представляющая собой приквел шедевра Хупера, чей ремейк осуществил Маркус Ниспел в 2003 году.
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