Авдотья Смирнова расскажет про Льва Толстого

27 августа Авдотья Смирнова
приступила к съёмкам своей новой картины «История одного назначения»
. Фотографией со съёмочной площадки поделилась сама режиссёр на своей странице в социальной сети Facebook, поздравив всех с Днём российского кино.
«История реальная. Она вся задокументирована. 1856 год. Толстому 38 лет. "Война и мир" только пишется, детей всего трое. Он помещик с большими стяжательскими планами. Однако, Толстой – не основной герой фильма. Он – один из четырёх. Главный герой – поручик Григорий Колокольцев, и картина – история его взросления. И ещё это история про то, как в России вечно входят в конфликт закон и справедливость, долг и милосердие – это дихотомия, из которой мы не можем выбраться. В фильме речь о чувстве долга, которое может погубить все иллюзии о том, как человек должен прожить свою жизнь», –
рассказала о своём проекте Смирнова.
В образе Льва Николаевича предстанет Евгений Харитонов
, Григория Колокольцева сыграет Алексей Смирнов
, брат режиссёра. Сценарий написан самой Смирновой, Анной Пармас
и Павлом Басинским. В продюсерскую команду входят Сергей Сельянов
, Игорь Прокопенко
, Оксана Барковская
и Анатолий Чубайс
. Съёмки пройдут до середины октября, релиз, вполне возможно, состоится в 2018 году.
Фильм, чей бюджет составляет 114
миллионов рублей, участвовал в этом году в питчинге, но не получил господдержку
.
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