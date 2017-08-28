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Авдотья Смирнова расскажет про Льва Толстого

28 августа
2017 год

Новости кино >>
28 августа 2017
27 августа Авдотья Смирнова приступила к съёмкам своей новой картины «История одного назначения». Фотографией со съёмочной площадки поделилась сама режиссёр на своей странице в социальной сети Facebook, поздравив всех с Днём российского кино.

Авдотья Смирнова расскажет про Льва Толстого

«История реальная. Она вся задокументирована. 1856 год. Толстому 38 лет. "Война и мир" только пишется, детей всего трое. Он помещик с большими стяжательскими планами. Однако, Толстой – не основной герой фильма. Он – один из четырёх. Главный герой – поручик Григорий Колокольцев, и картина – история его взросления. И ещё это история про то, как в России вечно входят в конфликт закон и справедливость, долг и милосердие – это дихотомия, из которой мы не можем выбраться. В фильме речь о чувстве долга, которое может погубить все иллюзии о том, как человек должен прожить свою жизнь», – рассказала о своём проекте Смирнова.

В образе Льва Николаевича предстанет Евгений Харитонов, Григория Колокольцева сыграет Алексей Смирнов, брат режиссёра. Сценарий написан самой Смирновой, Анной Пармас и Павлом Басинским. В продюсерскую команду входят Сергей Сельянов, Игорь Прокопенко, Оксана Барковская и Анатолий Чубайс. Съёмки пройдут до середины октября, релиз, вполне возможно, состоится в 2018 году.

Фильм, чей бюджет составляет 114 миллионов рублей, участвовал в этом году в питчинге, но не получил господдержку.
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Оксана БарковскаяАнна ПармасИгорь ПрокопенкоСергей СельяновАвдотья СмирноваЕвгений Харитонов (II)

обсуждение >>
№ 1
Своё мнение   28.08.2017 - 15:28
Просто шикарно, что очередной "шедевр" не получил господдержку. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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